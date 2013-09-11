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Во Владивостоке южнокорейцы поучаствовали в праздновании поставки стотысячного автомобиля на завод "Соллерс"
Приморская краевая организация «Общество дружбы с Кореей» продолжает развивать активное межрегиональное сотрудничество с Республикой Корея. В рамках содействия развитию инвестиционной привлекательности Приморского края проводятся многочисленные двусторонние встречи, реализуются экономические проекты. Результатом работы Общества стало взаимодействие с администрациями южнокорейских городов-портов Поханг и Ульсан.
Делегация, в состав которой входили представители властей города Поханг провинции Кёнбук, международного контейнерного терминала города Поханг (PICT) и компании Daewoo Logistics посетила Владивосток 26-28 августа 2013. Целью визита стало подписание меморандума о сотрудничестве для увеличения объемов экспорта модульных домов, а также празднование по случаю поставки 100000-го автомобиля на завод "Соллерс" во Владивостоке через PICT.
Во главе делегации Владивосток посетил начальник стратегических проектов города Поханг Ким Хонг Юнг, который принял участие в праздновании по случаю экспорта 100000-го автомобиля самого крупного поставщика "Соллерс" через контейнерный терминал PICT, а также обсудил проекты увеличения объемов поставок.
Кроме того, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области поставок модульных домов компании POSCO A&C во Владивосток через PICT. В этом году образцы модульных домов и других деталей отправятся в город Владивосток Приморского края через терминал PICT, а начиная уже со следующего года ежегодно будут экспортироваться 600 домов. Таким образом, наши южнокорейские партнеры откликнулись на инициативу Губернатора Приморского края В.В.Миклушевского о строительстве в Приморье жилья для многодетных и молодых семей в рамках подготовки проекта закона «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края»
POSCO A&C является партнером ООО «Новые технологии», которое участвует в тендере по проекту перепланировки Владивостокского городского комплекса.
Делегация прибыла во Владивосток 26 августа, после чего ее члены посетили завод "Соллерс ДВ" и встретились с представителями компании для обсуждения путей расширения товарооборота. Также они участвовали в праздничном мероприятии, посвященном тому, что экспорт автомашин достиг 100000 единиц и глава делегации Ким Хонг Юнг поздравил "Соллерс ДВ", выразил благодарность за сотрудничество с портом PICT и призвал к дальнейшему сотрудничеству.
27 августа состоялась встреча делегации с представителем администрации Приморского края и Владивостока, в ходе чего был подписан меморандум о сотрудничестве, способствующий товарообороту между городом Поханг, Корея (PICT, Daewoo logistics) и Приморским краем, Россия (ООО «Новые технологии»).
В церемонии подписания приняли участие: начальник отдела морского, железнодорожного, авиационного транспорта Департамента промышленности и транспорта Приморского края Д.С.Максимов, начальник стратегических проектов г. Поханга, Ким Хонг Юнг, генеральный директор ООО «Новые технологии», С.Л. Грибаков, генеральный директор PICT Цой Донг Жун, а также директор Daewoo Logistics, Ким Ин Хо.
Меморандум предусматривает, что Daewoo Logistics и «Новые технологии» будут максимально сотрудничать с PICT, при транспортировке груза из Кореи в Приморский край, а администрации Поханга и Приморского края будут способствовать развитию морской логистики между ними.
Достигнутые соглашения особенно актуальны в свете встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе в рамках саммита «Большой двадцатки», проходящего в Санкт-Петербурге. Для южнокорейского лидера встреча с российским президентом стала первой после избрания Пак Кын Хе на этот пост. Президенты обсуждали двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций.
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