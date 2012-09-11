Президент России завел «Мазду»

Mazda Motor Corporation и ОАО «Соллерс» (входит в группу Sollers) открыли во Владивостоке совместное предприятие MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus. Официальный старт новому проекту дал президент России Владимир ПУТИН, визит которого на завод первоначально не планировался. Глава государства даже поставил свою подпись на одном из первых автомобилей совместного производства.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поздравил генерального директора ОАО «Соллерс» Вадима ШВЕЦОВА с открытием нового производства и пообещал всестороннюю поддержку предприятию. «Автомобилестроение очень важное направление и в числе наших приоритетов, - сказал губернатор. - Кроме того, автомобильное производство - это мультипликатор, это сразу сервисы появляются придорожные, и для Приморья очень важна эта тема, так как этот регион самый автомобилизированный в России. Здесь автомобилей на душу населения в два раза больше, чем в Москве».

Губернатор также отметил, что старт нового высокотехнологичного проекта дает сигнал инвесторам о том, что Приморье становится в один ряд с территориями, удобными не просто для ведения бизнеса, но и для создания производств, на равных конкурирующих с лучшими мировыми образцами».

Соглашение о создании СП на паритетной основе партнеры подписали осенью 2011 года. «Приятно, что первый завод «Мазды», открытый за рубежом, появился на Дальнем Востоке России. Проекты подобного рода имеют большое значение не только для России (в целом), но и для регионов. Очень приятно, что такие проекты осуществляются с традиционными партнерами», - сказал Владимир Путин на торжественной церемонии запуска конвейера, первого зарубежного проекта японского автоконцерна.

Президент также выразил уверенность, что продукция СП будет востребована дальневосточниками.

«Прежде всего, это полезно для тех, кто здесь проживает. Они привыкли к таким автомобилям, и разница будет только в том, что они будут новые (а не со вторичного рынка Японии - Прим. авт.»), - отметил президент.

Для Mazda проект на Дальнем Востоке также важен: компания сильно зависит от ситуации на рынке Японии. Инвестиции в первый этап проекта оцениваются в $350 млн, тогда как общий объем инвестиций в запуск завода «Соллерс» на Дальнем Востоке составил всего 1,8 млрд рублей.

Серийное производство автомобилей будет запущено СП в октябре 2012 года. На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год, при этом проектная мощность предусматривает выпуск 100 тыс. автомобилей. СП будет выпускать две модели автомобилей: кроссовер CX-5 и новый седан Mazda6 (Atenza для японского рынка).

«Сегодня очень важный день для Mazda, и мы рады, что наше торжественное мероприятие проходит в одно время со встречей лидеров стран АТЭС, - сказал на церемонии открытия СП президент, генеральный директор и председатель совета директоров Mazda Такаши ЯМАНУЧИ. Сегодня (6 сентября - Прим. авт.) мы здесь присутствуем не только благодаря нашим партнерам Sollers, но и благодаря поддержке правительств России и Японии, а также администрации Приморья. Российский автомобильный рынок динамично развивается, его объем составляет 3 млн новых автомобилей в год. Mazda станет движущей силой развития промышленности во Владивостоке - центре экономического взаимодействия стран Восточной Азии. Создание нового СП означает готовность Mazda расширять бизнес, а также участвовать в развитии российской автомобильной индустрии».

Уже в ближайшее время начнется подводка к предприятию природного газа, необходимого для производства полного цикла (со сваркой и окраской кузовов). На полный цикл производства Мазда во Владивостоке может выйти через два года.

Как и следовало ожидать, президент России пообещал СП Mazda и «Соллерс» на Дальнем Востоке предоставить субсидии на перевозку продукции в европейскую часть России. «Чтобы обеспечить экономику проекта, мы приняли решение о субсидировании перевозок продукции, произведенной здесь, в европейскую часть Российской Федерации. Эта поддержка будет продолжена до тех пор, пока проект твердо не встанет на ноги», - сказал Путин.

Хотя говорить о цене автомобилей приморской сборки еще рано, японская сторона, по сведениям «ЗР», уже думает о введении специальной скидки для дальневосточников.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».