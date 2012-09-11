Автомобилистам Владивостока обещают тотальный контроль круглосуточно

В рамках краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2007-2012 годы, для УГИБДД УМВД России по Приморскому краю будут приобретены стационарные системы контроля скорости и средства автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. От себя напомним, что идею видеофиксации губернатор "подсмотрел", посещая в рамках в рабочей поездки Республику Татарстан в мае этого года.

Мероприятия будут реализованы в рамках поручения губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Во Владивостоке будут установлены стационарные автоматические фоторадарные комплексы для контроля над дорогами «КРИС-С». Они предназначены для автоматического выявления превышения водителями установленной скорости движения.

Комплекс фото- и видеофиксации «КРИС-С» представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из одного или нескольких фоторадарных датчиков (по числу полос движения). Фоторадарные датчики устанавливаются стационарно на высоте около 6 метров над серединой каждой полосы движения на стандартных фермах (арки) или консолях на опорах. Данные о зафиксированных транспортных средствах по каналам связи передаются в Центр обработки данных УГИБДД. В Центре производится обработка данных и автоматизированная подготовка постановлений по делам об административных правонарушениях.

Управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому краю определены места установки комплексов фото- и видеофиксации «КРИС-С» с учетом существующих аварийно-опасных участков дорог и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения водителями скоростного режима. В настоящее время готовится техническое задание на разработку проектно-сметной документации по установке комплексов фото- и видеофиксации «КРИС-С». Непосредственно установку комплексов предполагается осуществить в 2013-2014 годах.

Также за счет краевого бюджета в Приморье планируется приобрести комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в части остановки или стоянки транспортных средств с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой. Примером подобных комплексов являются видеофиксаторы «ПАРКОН», которые с 2010 года успешно применяются в ряде субъектов РФ.

«ПАРКОН» – это уникальная технология выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с последующей автоматической обработкой данных на центральном посту. Видеофиксатор «ПАРКОН» представляет собой небольшой моноблочный прибор со съемной рукояткой (габаритные размеры прибора не более 170х135х215 мм) и устанавливается на передней панели патрульного автомобиля с помощью специального кронштейна.

Проект закона Приморского края о дополнении Программы вышеназванными мероприятиями будет рассмотрен на очередном заседании ЗС Приморского края 26 сентября 2012 года.

После этого в соответствии с действующим законодательством ответственными исполнителями данных мероприятий будут размещены соответствующие государственные заказы.

«Золотой Рог».