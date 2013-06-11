Во Владивостоке автомобили отправят под землю

Эксперты Владивостока подавляющим большинством голосов высказался против строительства многоуровневой надземной парковки в центре Владивостока.

Как уже сообщал «ЗР», Градостроительный совет под председательством главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА подавляющим большинством голосов высказался против строительства многоуровневой надземной парковки в центре Владивостока на ул. Адм. Фокина, 23. Поддержав подземный вариант. Сообщаем подробности заседания.

- Наша трехуровневая парковка рассчитана на 266 автомобилей. Она сможет собрать с прилегающих территорий все ныне паркующиеся в центре машины. Подъезд к парковке - двухполосная дорога через Океанский пр-т. Пространство первого этажа предполагается отдать для променада, который будет проходить прямо через парковку. Причем как только городу понадобится место для прокладки дороги, то это можно будет легко сделать, - сообщил представитель проектной организации Евгений БУРЛАКА. Однако члены Градостроительного совета сразу высказались против.

- Хотел бы отметить смелость молодых авторов проекта. Но я думаю, что парковка приведет к большей загруженности территории автомобилями. Нужно не сохранять пешеходные связи, а улучшать их. Мне кажется, авторам не удалось органично разместить объект в исторически сложившейся среде. На мой взгляд, в данном месте можно строить подземные или хотя бы полуподземные автопарковки, - дал свое заключение референт проекта Сергей КОВАЛЕВ. - Выводы следующие: необходимо запретить любое строительство в зоне будущей дороги вдоль Амурского залива…

Только один голос раздался в поддержку проекта.

- Все наверно знают, что я этим местом занимался еще сразу после вуза. Идея у ребят правильная, - отметил архитектор Александр КАРЕПОВ. - А что касается строительства парковок в центре города, то могу сказать, что мы были в Чикаго и там парковок, в том числе и 12-этажных, тьма...

Однако остальные высказались против предложенного проекта. В том числе и председательствующий глава города Игорь Пушкарев, который фактически поддержал альтернативный проект, который по заказу мэрии разработал «Приморгражданпроект». Правда, парковочных мест он предусматривает меньше - всего 141. Да и строительство обойдется значительно дороже. Причем пока нет и не предвидится инвестор, в отличие от предложенного частного проекта.

«ЗР» обратился к Игорю Пушкареву с просьбой подробно пояснить свою позицию по парковкам. Приводим комментарий дословно:

«Проблема пробок в центре Владивостока, безусловно, серьезна. Существует целый ряд путей ее решения, среди которых - развитие сети дорог, развитие общественного транспорта, а также – дальнейшее строительство парковок. Несмотря на то что определенное количество - и немалое - платных и бесплатных парковочных мест существует, вопрос все еще требует решения.

Прежде всего, любое новое строительство должно предусматривать достаточное количество парковочных мест - для клиентов, партнеров и сотрудников. И новые нормы количества таких мест введены в Правилах землепользования и застройки на территории Владивостока, каждый застройщик обязан неукоснительно их соблюдать.

Также парковки могут строить уже работающие предприятия и организации - на своих земельных участках. Если участок невелик - использовать технологии строительства многоярусных паркингов.

Что касается строительства муниципальных парковок на бюджетные средства - тут позиция такова. Четыре года назад я был убежден, что большое количество парковок необходимо строить во что бы то ни стало, даже в ущерб другим важным проектам. Однако тщательное изучение опыта других городов мира, в частности в Европе, в США, показало: чем больше парковок в центре, тем большее число машин они естественным образом притягивают, потоки авто нарастают и пропускной способности дорог все равно не хватает. Некоторые города мира в связи с этим даже вводят либо запрет на въезд в центр, либо плату - причем высокую - на такой въезд. Для Владивостока подобных мер мы не рассматриваем.

Но на сегодняшний день специалисты считают: многоэтажные паркинги в центре, безусловно, нужны, но в оптимальном количестве. Причем преимущественно построенные на средства инвесторов. Тем более все условия для этого есть. Думаю, такая заинтересованность инвесторов может стать выше с ужесточением правил эвакуации.

По заказу мэрии разработаны также проекты парковок в районе железнодорожного вокзала, в районе улицы Фокина, 23 (подземный вариант), разворотного троллейбусного кольца на улице Октябрьской, за зданием мэрии (Океанский пр., 20). Есть планы создания парковки в районе сквера Макарова.

Мы надеемся, что все эти, да и другие проекты найдут своих инвесторов. Расходовать сегодня бюджетные средства на строительство парковок (а такого рода объекты могут стать вполне успешным коммерческим бизнесом) - не совсем по-хозяйски, поскольку пока не решены более насущные проблемы, в которые должны вкладываться именно бюджетные деньги».

Однако если инвесторы так и не решатся - возможно, нам самим придется изыскивать средства в бюджете. Таким образом, строительство нескольких крупных муниципальных парковок в ближайшей перспективе вполне возможно».

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.