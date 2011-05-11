Названы адреса четырех многоярусных автопарковок в столице Приморья

Мэрия Владивостока объявила о планах строительства четырех многоярусных автопарковок, которые должны начать работу к саммиту АТЭС-2012.

Как стало известно «ФедералПресс» из презентации концепции Морского фасада, начало строительства запланировано на 2-й квартал 2011 года.

В презентации указывается, что после завершения проектно-изыскательских работ планируется объявить открытый аукцион на возведение многоярусных автопарковок в районе дома № 23 на улице Адмирала Фокина, дома № 20 на Океанском проспекте, возле разворота трамвайного кольца у железнодорожного вокзала и на кольце троллейбуса у дома ул. Октябрьская, 20.



