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Названы адреса четырех многоярусных автопарковок в столице Приморья
11 Мая 2011, 16:18 | Владивосток
Мэрия Владивостока объявила о планах строительства четырех многоярусных автопарковок, которые должны начать работу к саммиту АТЭС-2012.
Как стало известно «ФедералПресс» из презентации концепции Морского фасада, начало строительства запланировано на 2-й квартал 2011 года.
В презентации указывается, что после завершения проектно-изыскательских работ планируется объявить открытый аукцион на возведение многоярусных автопарковок в районе дома № 23 на улице Адмирала Фокина, дома № 20 на Океанском проспекте, возле разворота трамвайного кольца у железнодорожного вокзала и на кольце троллейбуса у дома ул. Октябрьская, 20.
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