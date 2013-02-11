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Во Владивостоке за год количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 16 процентов
Во Владивостоке по итогам 2012 года автомобильным транспортом, с учетом объемов перевозок грузов индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, перевезено 6,6 млн тонн (93% к 2011 г.), грузооборот составил 310,6 млн. т-км (108%).
Городским муниципальным транспортом Владивостока выполнено 90% рейсов от предусмотренных расписанием троллейбусами (101% к 2011) и 88% - трамваями (106%).
Коммерческим пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1771 тыс. рейсов, регулярность движения составила 81%; на пригородных – 51 тыс. рейсов, регулярность движения – 97%, сообщает Приморскстат.
На автомобильных дорогах и улицах Владивостока зарегистрировано 1238 дорожно-транспортных происшествий (рост на 16% к 2011), в которых 74 человека погибли и 1532 получили ранения.
На железнодорожном транспорте было отправлено 21116 пригородных поездов (115% к 2011).
Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
Газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Vika02:38, 12.02.2013#
Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.
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Когда по дорогам едите, вы думаете что на главной значит правы, но на самом деле стоять оба будете. . . И пофиг что прав, время все равно потеряно