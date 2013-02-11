www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.4 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

Во Владивостоке за год количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 16 процентов

11 Февраля 2013, 15:05 | Владивосток

Во Владивостоке по итогам 2012 года автомобильным транспортом, с учетом объемов перевозок грузов индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, перевезено 6,6 млн тонн (93% к 2011 г.), грузооборот составил 310,6 млн. т-км (108%).

Городским муниципальным транспортом Владивостока выполнено 90% рейсов от предусмотренных расписанием троллейбусами (101% к 2011) и 88% - трамваями (106%).

Коммерческим пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1771 тыс. рейсов, регулярность движения составила 81%; на пригородных – 51 тыс. рейсов, регулярность движения – 97%, сообщает Приморскстат.

На автомобильных дорогах и улицах Владивостока зарегистрировано 1238 дорожно-транспортных происшествий (рост на 16% к 2011), в которых 74 человека погибли и 1532 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 21116  пригородных поездов (115% к 2011). 

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: грузоперевозки  Приморскстат  пассажироперевозки  ДТП 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:44, 11.02.2013#

    Когда по дорогам едите, вы думаете что на главной значит правы, но на самом деле стоять оба будете. . . И пофиг что прав, время все равно потеряно

  • Vika02:38, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

  • Псевдоним16:42, 13.02.2013#

    оппа и даже фары включенные не помогают. . . хотя кто бы сомневался!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru