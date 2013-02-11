Во Владивостоке за год количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 16 процентов

Во Владивостоке по итогам 2012 года автомобильным транспортом, с учетом объемов перевозок грузов индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, перевезено 6,6 млн тонн (93% к 2011 г.), грузооборот составил 310,6 млн. т-км (108%).

Городским муниципальным транспортом Владивостока выполнено 90% рейсов от предусмотренных расписанием троллейбусами (101% к 2011) и 88% - трамваями (106%).

Коммерческим пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1771 тыс. рейсов, регулярность движения составила 81%; на пригородных – 51 тыс. рейсов, регулярность движения – 97%, сообщает Приморскстат.

На автомобильных дорогах и улицах Владивостока зарегистрировано 1238 дорожно-транспортных происшествий (рост на 16% к 2011), в которых 74 человека погибли и 1532 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 21116 пригородных поездов (115% к 2011).

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".