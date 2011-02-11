www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Водителям Владивостока предложили еще один объезд

11 Февраля 2011, 12:02 | Владивосток

Проблемы владивостокских автомобилистов на главной магистрали краевого центра – проспекте 100 лет Владивостоку не заканчиваются. На этот раз администрация города заранее разработала схему организации дорожного движения, которая будет действовать на период реконструкции Фирсовской развязки.

Автомобили, въезжающие из пригорода в сторону центра, будут двигаться по временной дороге, отсыпка которой уже началась в районе МОУ СОШ №52, а поток движения из центра в сторону Второй Речки пойдет по левой стороне моста.

Автомобили, двигающиеся со Второй Речки по направлению микрорайона «БАМ», будут разворачиваться в разрыве, который организуют в разделительной полосе в районе остановки «Постышева», и далее через улицу Гамарника.

«Машины, выезжающие с БАМа в сторону центра города, пойдут частично через улицу Металлургическую, а также через улицу Днепровскую, и по улицам Ильичёва, Колесника, Южно-Уральской и Печорской. Большегрузный транспорт, движущийся с БАМа в центр города, будет разворачиваться в разрыве, организованном через разделительную полосу в районе кинотеатра «Иллюзион» и двигаться по проспекту 100-летия Владивостока в сторону центра города», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Маршрут для потока автомобилей из центра в сторону БАМа фактически не претерпит изменений, кроме запрета поворота на улицу Металлургическую, по которой будет организовано одностороннее движение. Кроме того, одностороннее движение будет организовано и по некоторым участкам улиц Ильичева, Колесника, Южно-Уральской, Печорской. Появится разворотное кольцо на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Печорской, оборудованное светофорным объектом. По словам разработчиков схемы, это сделано для более удобного проезда автомобилей с проспекта 100-летия на улицу Ильичева. Стоит отметить, что перед началом производства работ участок дороги Тухачевского - Днепровская отгрейдеруют.

Реконструкция моста на пересечении проспекта 100-летия и улицы Фирсова запланирована в рамках масштабной реконструкции участка автомагистрали общегородского значения - от станции Санаторная до мостового перехода через бухту Золотой Рог. В результате будут расширены многие участки, обновлена дорожная инфраструктура, появятся новые двухуровневые транспортные развязки, что обеспечит скоростной и безопасный путь практически без пересечения автомобильных потоков.

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru