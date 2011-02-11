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Водителям Владивостока предложили еще один объезд
Проблемы владивостокских автомобилистов на главной магистрали краевого центра – проспекте 100 лет Владивостоку не заканчиваются. На этот раз администрация города заранее разработала схему организации дорожного движения, которая будет действовать на период реконструкции Фирсовской развязки.
Автомобили, въезжающие из пригорода в сторону центра, будут двигаться по временной дороге, отсыпка которой уже началась в районе МОУ СОШ №52, а поток движения из центра в сторону Второй Речки пойдет по левой стороне моста.
Автомобили, двигающиеся со Второй Речки по направлению микрорайона «БАМ», будут разворачиваться в разрыве, который организуют в разделительной полосе в районе остановки «Постышева», и далее через улицу Гамарника.
«Машины, выезжающие с БАМа в сторону центра города, пойдут частично через улицу Металлургическую, а также через улицу Днепровскую, и по улицам Ильичёва, Колесника, Южно-Уральской и Печорской. Большегрузный транспорт, движущийся с БАМа в центр города, будет разворачиваться в разрыве, организованном через разделительную полосу в районе кинотеатра «Иллюзион» и двигаться по проспекту 100-летия Владивостока в сторону центра города», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Маршрут для потока автомобилей из центра в сторону БАМа фактически не претерпит изменений, кроме запрета поворота на улицу Металлургическую, по которой будет организовано одностороннее движение. Кроме того, одностороннее движение будет организовано и по некоторым участкам улиц Ильичева, Колесника, Южно-Уральской, Печорской. Появится разворотное кольцо на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Печорской, оборудованное светофорным объектом. По словам разработчиков схемы, это сделано для более удобного проезда автомобилей с проспекта 100-летия на улицу Ильичева. Стоит отметить, что перед началом производства работ участок дороги Тухачевского - Днепровская отгрейдеруют.
Реконструкция моста на пересечении проспекта 100-летия и улицы Фирсова запланирована в рамках масштабной реконструкции участка автомагистрали общегородского значения - от станции Санаторная до мостового перехода через бухту Золотой Рог. В результате будут расширены многие участки, обновлена дорожная инфраструктура, появятся новые двухуровневые транспортные развязки, что обеспечит скоростной и безопасный путь практически без пересечения автомобильных потоков.
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