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"СОЛЛЕРС - Дальний Восток" в 2012 году увеличил производство внедорожников SsangYong на 30,2%
ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" (автомобильный завод Sollers во Владивостоке) в 2012 году увеличил производство внедорожников SsangYong на 30,2%, до 32,691 тыс. автомобилей. В том числе производство компактного кроссовера SsangYong Actyon выросло более чем в 1,5 раза, до около 17 тыс. автомобилей.
2012 год был богат на новинки. ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" (собирает 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, New Actyon и Actyon Sports) в начале 2012 года расширил линейку комплектаций на Kyron. В марте с конвейера сошел первый Ssang Yong Actyon с бензиновым двигателем. В апреле в производство был запущен обновленный пикап Actyon Sports. Третьей премьерой года стал обновленный Ssang Yong Rexton W, массовое производство этого внедорожника стартовало в июне 2012 года. А уже в октябре с конвейера сошла долгожданная комплектация кроссовера Actyon бензин+автомат.
Одним из ключевых событий прошлого года стал запуск в сентябре нового производства "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" совместно с японским автоконцерном Mazda.
На данный момент с конвейера предприятия сошло около 3 тыс. кроссоверов Mazda CX-5. Весной 2013 года в производство поступит седан Mazda 6.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Псевдоним11:34, 14.01.2013#
интересно куда уходят все эти енги в приморье их особо не видно , и вообще не понятно почему такие цены , с японии новую мазду 5 привезти одинаково с местной стоимостью солерса , только там тысяч 400 пошлины надо заплатить а здесь кому эти денюжки идут , вроде производится в россии а цены КОНСКИЕ
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