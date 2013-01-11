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"СОЛЛЕРС - Дальний Восток" в 2012 году увеличил производство внедорожников SsangYong на 30,2%

11 Января 2013, 15:02 | Владивосток

ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" (автомобильный завод Sollers во Владивостоке) в 2012 году увеличил производство внедорожников SsangYong на 30,2%, до 32,691 тыс. автомобилей. В том числе производство компактного кроссовера SsangYong Actyon выросло более чем в 1,5 раза, до около 17 тыс. автомобилей.

2012 год был богат на новинки. ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" (собирает 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, New Actyon и Actyon Sports) в начале 2012 года расширил линейку комплектаций на Kyron. В марте с конвейера сошел первый Ssang Yong Actyon с бензиновым двигателем. В апреле в производство был запущен обновленный пикап Actyon Sports. Третьей премьерой года стал обновленный Ssang Yong Rexton W, массовое производство этого внедорожника стартовало в июне 2012 года. А уже в октябре с конвейера сошла долгожданная комплектация кроссовера Actyon бензин+автомат.

Одним из ключевых событий прошлого года стал запуск в сентябре нового производства "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" совместно с японским автоконцерном Mazda.

На данный момент с конвейера предприятия сошло около 3 тыс. кроссоверов Mazda CX-5.  Весной 2013 года в производство поступит седан Mazda 6.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: производство  ssangyong  соллерс 






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Комментарии

  • )16:59, 11.01.2013#

    Кто покупает эти конструктора?

  • уморра20:55, 11.01.2013#

    Ну кроме организаций, разве можно покупать сто-либо Корейское???? Это же аналог ТАЗА, утиль

  • Псевдоним11:15, 14.01.2013#

    Насчет аналога ТАЗа ээтты загнул (а). !!! Корейцы зело решительно подняли качество своих авто буквально за несколько лет. Купил Рекстона на механике. Пробег за 2 года уже 55 тысяч и все вери гуда! :))) не без недостатков машинка, но есть ли таковые ваааще!?

  • Псевдоним11:35, 14.01.2013#

    Ты тупой баран. Четыре года езжу на корейце, ни одной поломки.

  • victor 123412:02, 14.01.2013#

    На японках езжу с 1987 года, ни одной поломки.

  • victor 123412:02, 14.01.2013#

    На японках езжу с 1987 года, ни одной поломки.

  • Да уж20:57, 11.01.2013#

    На Спортридже заехали на песок, газанули, подкрылки от струй песка тут же отлетели. Надо думать что брать. А дизайн как в цирке - крылышки, блестки. Вообщем для Зверева, Пенкина пойдет. На дорогах веселит))))))

  • Псевдоним12:04, 14.01.2013#

    Ну ты дяятел!!! Кто же газует на песке!? Повеселил :))))

  • Псевдоним11:34, 14.01.2013#

    интересно куда уходят все эти енги в приморье их особо не видно , и вообще не понятно почему такие цены , с японии новую мазду 5 привезти одинаково с местной стоимостью солерса , только там тысяч 400 пошлины надо заплатить а здесь кому эти денюжки идут , вроде производится в россии а цены КОНСКИЕ

  • Псевдоним12:05, 14.01.2013#

    Дядька! Открой глаза. "Корейцев" городе (и не только Ёнгов) уже валом

  • victor 123412:18, 14.01.2013#

    Сынок, да не больше запорожцев.

  • Псевдоним12:19, 14.01.2013#

    А за сынка ответишь :)))))))))

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