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Дорога к терминалу владивостокского аэропорта "Кневичи" уже эксплуатируется
10 Октября 2011, 20:29 | Владивосток
Подъездная автомобильная дорога к международному терминалу аэропорта Кневичи введена в эксплуатацию.
Эта магистраль является частью комплексного федерального проекта по подготовке к проведению во Владивостоке саммита АТЭС-2012. Именно она предназначена для выезда из аэропорта на автодорогу М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Стоимость строительно-монтажных работ составила 459, 8 млн рублей. Новая дорога сделана из цементобетона, ее протяженность почти два километра. Ширина проезжей части – 15 метров. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.
Автор: По материалам информагентств
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