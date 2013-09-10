По новому закону при вывозе иномарки из Приморья можно лишиться… прав

Если посмотреть на карту России с высоты школьного глобуса, можно заметить, что, несмотря на большие размеры страны, основные города и крупные населенные пункты, расположенные за Уралом, идут узкой полосой, вытянутой вдоль южных границ более чем на 9 тыс. километров. От Санкт-Петербурга до Владивостока их соединяет Транссибирская магистраль, а с середины «нулевых», после запуска сквозного проезда по федеральной трассе «Амур», стало возможным проехать через всю Россию на автомобиле.

И железная, и автомобильная дороги между Востоком и Западом активно используются в автомобильном бизнесе. С Востока на Запад идет поток подержанных японских праворульных иномарок, изрядно, впрочем, похудевший в последние годы, а с Запада на Восток едут новые дилерские машины для автосалонов. Картина, однако, будет неполной, если не упомянуть о встречном потоке подержанных «европеек» премиум-сегмента, которые везут к нам из-за Урала, и продукции владивостокской отверточной автосборки, которая вывозится отсюда на Запад. Эти перевозки обеспечивают работой тысячи человек и дают загрузку транспортным магистралям, о развитии которых так много говорится в последнее время.

Понятное дело, что масштабы вывоза праворулек с Востока на Запад нынче не те, но тем не менее движение есть. Например, согласно таможенной статистике, в 2012 году объем импорта автомобилей из Японии увеличился примерно на 9% в сравнении с предыдущим годом. Однако, учитывая то, что этот самый предыдущий год был в пять раз менее продуктивным, чем эталонный 2008-й, становится понятным, что транспортным компаниям теперь приходится бороться буквально за каждого потенциального клиента. Тем более что клиент сейчас располагает довольно широким выбором, если говорить о вопросах вывоза купленных в Приморье подержанных автомобилей за пределы региона.

Рельсы упрямо режут тайгу

Перевозка автомобилей по железной дороге традиционно считается самым удобным и безопасным способом доставки покупки до места назначения. До ввода в строй федеральной трассы «Амур» этот вид транспортировки был основным для приморского автобизнеса, поэтому на местном рынке и сегодня работает немало ветеранов, начинавших свою деятельность еще на заре автобума. Стараясь идти в ногу со временем, они используют новые технологии и подходы, позволяющие удержаться на этом высококонкурентном рынке. К примеру, компания «Транстрек-ДВ», в этом году отмечающая свой десятилетний юбилей, в духе последних веяний проводит акции среди потребителей своих услуг, предлагая неплохие скидки на перевозки при соблюдении определенных условий; «Гранд - Сервис», начинавший заниматься логистикой еще в первое пришествие Путина, дает возможность онлайн-слежения за местонахождением вагона с грузом; а ООО «Богис» обещает доставку «от двери до двери».

Разумеется, что при этом все «железнодорожники» находятся в прямой зависимости от монопольных тарифов РЖД и оперировать скидками могут в довольно ограниченном диапазоне. Поэтому цены на доставку легкового автомобиля по железной дороге у разных фирм довольно близки: контейнер до Москвы стоит 45 - 50 тысяч рублей, место в вагоне-сетке до Новосибирска - 32-35 тысяч рублей, ЦМГВ, более известный как «ракетовоз», - от 25 тысяч рублей за погонный метр транспортного средства. Столь необычная калькуляция «ракетовозов» обусловлена тем, что в этих цельнометаллических грузовых вагонах удобнее всего возить крупногабаритный транспорт - автобусы, грузовики и спецтехнику.

В условиях не слишком сильного разбега цен, на выбор клиента начинают оказывать действие такие факторы, как сроки доставки, удобство расположения офиса и погрузочного терминала, надлежащее отношение менеджеров к исполнению своих обязанностей. Вот здесь уже конкуренция проявляется в полный рост, порой доходя до форм публичной информационной войны между перевозчиками.

Главным предметом драки обычно являются сроки доставки, поскольку расхождения между рекламными обещаниями и фактически выполненными работами появляются довольно часто.

«Емкость вагона-сетки составляет примерно 10 автомобилей. Если в Новосибирск, например, такое количество набирается довольно быстро, то в Москву набор может растянуться. А может случиться и наоборот: москвичи взяли партию корейских машин и быстро заполнили вагон. Тут раз на раз не приходится. Если брать в среднем, то на заполнение сетки обычно уходит три недели», - сообщили «ЗР» в компании «Пасифик-Транс».

Выбор в пользу перевозки автомобиля в железнодорожном контейнере может немного ускорить процедуру отправки, однако стоимость контейнера выше. Для ее снижения перевозчики иногда применяют способ «бутерброда», когда в контейнер пакуются сразу две машины, одна над другой. Обычно так поступают с легковыми седанами, габариты которых позволяют это сделать. Контейнер из Владивостока до Москвы едет примерно 25 дней. Проблем с недостатком подвижного состава, как это бывало в период расцвета автоимпорта, давно уже нет.

Дальнобойная артиллерия

Сроки заполнения другого средства вывоза автомобилей из Приморья - автовоза - могут быть немного меньше за счет того, что их емкость варьируется в более широких пределах. Наряду с 10-местными прицепами-автотрейлерами здесь есть и пяти- и даже трехместные варианты. Правда стоимость доставки автовозом по одному и тому же маршруту бывает выше, чем железнодорожным транспортом, но зато и время ожидания существенно короче.

По словам менеджера по работе с клиентами Василия БАЗЫЛЕВА из компании «Регион-24», автовозы до Москвы выходят из Владивостока каждые три дня и в пути находятся в среднем 12 суток. Стоимость перевозки легкового автомобиля из Приморья в столицу - 52 тысячи рублей.

«Если машина не на ходу, то за погрузку дополнительно мы берем еще 1000 рублей, а получатель на месте может выгрузить автомобиль своими силами. Страхование груза у нас составляет 0,22% от стоимости авто и оплачивается отдельно», - сообщил представитель «Региона».

Вопросы страховки для тех, кто отправляет машины на запад автовозами, нельзя назвать праздными. Если сход с рельсов железнодорожных составов случается крайне редко, то ДТП с участием автовозов присутствует в гаишной статистике практически каждого региона. И, хотя чаще всего оказывается, что перевозчик не виноват, для автовладельца поврежденного груза это слабое утешение. Особенно опасной считается перевозка в межсезонье, когда дорога может внезапно обледенеть. На федеральной трассе «Амур» в районе Сковородино - Могоча на подходе как раз такой период. Кроме того, в приморской полиции на расследовании находятся несколько случаев внезапного исчезновения автовозов с маршрута со всем содержимым, и с директорами транспортных компаний-однодневок в придачу.

«В марте отправил купленную в Японии и растаможенную во Владивостоке машину автовозом до Санкт-Петербурга. Заплатил 55 тысяч рублей. Машина доехала до Иркутска и там застряла. Два месяца перевозчик кормил обещаниями, что вот-вот проблема решится. В конце концов в июне поехал туда сам и с Иркутска перегнал своим ходом домой. В Иркутске за стоянку заплатил еще 10 тысяч рублей. Сейчас сужусь с перевозчиком, а он в бегах», - поведал свою печальную историю петроградец Виктор ВЕСНИН.

Однако, кроме рисков перевозок автомобильным транспортом, существуют и преимущества. К уже упомянутым срокам ожидания погрузки и отправки сюда можно отнести и гибкость маршрута. Автовоз может заезжать и разгружаться там, куда нет доступа по железной дороге. Эта возможность особенно привлекательна для жителей Якутии и сибирского нефтяного севера: купленный во Владивостоке автомобиль по железной дороге туда не довезешь.

В совершенно особенном положении находятся жители Камчатки. Если на Сахалин, на который, хотя он и является островом, можно привезти машину как по железной дороге, так и автовозом, в обоих случаях используя паромную переправу Ванино - Холмск, то на полуостров вулканов попасть можно исключительно морем или по воздуху. Доставка легкового автомобиля на судне до Петропавловска обойдется в 26-28 тысяч рублей, а воздушным транспортом - по индивидуальной договоренности с авиаперевозчиком.

Правительственный цейтнот

Задумав перевезти купленный в Японии автомобиль с востока на запад, следует иметь в виду, что с 1 сентября 2013 года в действие вступили новые поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за несвоевременную постановку автомобиля на учет. Если первый дорожный полицейский, уличивший владельца транспортного средства в езде с просроченными «транзитами», может оштрафовать его на 500-800 рублей, то следующий, которому автомобилист попадется в течение года, может отправить дело в суд на рассмотрение вариантов – 5 тыс. рублей штрафа или лишение прав от 1 до 3 месяцев.

Транзитные номерные знаки, как известно, выдаются сроком на 20 суток. В течение этого времени автовладелец обязан зарегистрировать машину там, где ее предполагается эксплуатировать. Однако в России, как уже упоминалось, расстояния между городами могут составлять более 9000 километров, а время от получения транзитов во Владивостоке до их предъявления по месту регистрации составлять более месяца. То есть многие автовладельцы заведомо поставлены государством в условия, способствующие нарушению закона.

Сами законодатели объясняют нововведение необходимостью борьбы с теми, кто целенаправленно уклоняется от регистрации транспортного средства. При этом чиновники никак не объясняют, что делать законопослушным гражданам, оказавшимся в описанной нами ситуации. Как сообщил «ЗР» врио заместителя начальника Приморской ГИБДД Владимир КРЕСТЬЯННИКОВ, ведомственными инструкциями предусмотрен выезд инспектора регистрационного подразделения непосредственно к автомобилю, требующему оформления, однако, как быть, если автомобилист просрочил транзиты за время перевозки машины по России, не уточнил.

В подробности жизненных ситуаций не стали вдаваться и депутаты Госдумы, курирующие в законодательном органе «автомобильные» вопросы. По мнению инициаторов ужесточения штрафов, озвученных в СМИ, собственник имущества должен нести все риски, связанные с обладанием транспортным средством, в том числе и ответственность за несоблюдение установленных правил. Таким образом, перевозка автомобилей по России превращается в еще более увлекательное приключение, сопровождаемое адреналиновым экшном.

Неудивительно, что, сопоставив все вводные от правительства с практикой железнодорожных и автоперевозчиков, многие потенциальные покупатели авто во Владивостоке решают взять инициативу в свои руки и перегнать машину из Приморья самостоятельно. И совсем не исключено, что подобный способ доставки может оказаться самым быстрым и наиболее дешевым.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.