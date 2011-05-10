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Во Владивостоке движение по улице Выселковой перекрыто до 30 июня
Во Владивостоке временно ограничено движение транспорта на Второй Речке от железнодорожного переезда на Постышева до остановки "Универсам", что сковало этот район города в пробке. Движение осуществляется по узкому горлышку встречной полосы.
На этом участке на полтора месяца будет ограничено движение в связи с реконструкцией второй части мостового перехода. Осложняет ситуацию то, что в связи с производством работ по строительству газопровода ОАО «Газпром газораспределение» временно прекращено движение транспорта на автомобильной дороге, проходящей по улице Выселковой на участке от пересечения улиц Выселковой и Снеговой до дома № 37 по улице Выселковой.
Как сообщили в мэрии Владивостока, открыть данный участок дороги планируется 30 июня 2011 года. Горожан вновь просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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