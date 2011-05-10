Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прокуратура назвала их мошенниками
Незаконному бизнесу на автоэвакуации в Приморье приходит конец. Суды начали признавать поборы эвакуаторщиков незаконными и принимать решения в пользу автовладельцев.
Прокуратура также признала взимание денег за принудительную эвакуацию незаконным и подала на компании в суд с требованием запретить им обирать автовладельцев. А краевое УВД возбудило уголовные дела по обвинению автоэвакуаторщиков в крупном мошенничестве.
- В конце сентября прошлого года припарковал автомобиль и пошел в поликлинику. Вышел – нет машины, - рассказывает свою историю пенсионер Сергей ЗАДВОРНЫХ. – Правила парковки, я, конечно, нарушил, но проехать там можно было. А за такое нарушение предусмотрен лишь штраф. Эвакуировать автомобиль можно только при условии, если он мешает движению. Так что автоэвакуаторщики сами явно нарушили закон. Но мне все-таки пришлось заплатить им, чтобы забрать свой автомобиль. Но через несколько дней я подал на них в суд.
Тяжба Сергея Задворных с автоэвакуаторщиками из ИП «Присяжнюк Д.А.» продолжалась полгода. Вначале адвокат автовладельца Дмитрий КОРОТЕНКО попробовал аппелировать к закону о «Правах потребителя». Ведь автовладелец услугу по эвакуации не заказывал, но в судах такая логика не прошла. Тогда адвокат обвинил эвакуаторщиков в неосновательном обогащении. На этом основании истец потребовал вернуть уплаченные 4 тыс.рублей, а заодно возместить моральный ущерб в 10 тыс.рублей и расходы на адвоката.
Представители ИП «Присяжнюк» ни на одно из заседаний суда не явились. Суд состоялся без них.
- Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело и сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, - постановил мировой судья судебного участка №24 Советского района Владивостока.
ИП «Присяжнюк Д.А.» должно вернуть автовладельцу 4 тыс.рублей, которые тот ей ранее заплатил, а также возместить расходы на адвоката в 3 тыс. рублей и уплатить 400 рублей госпошлины. Итого эвакуаторщик должен отдать автовладельцу 7,4 тыс. рублей. Для компании чистый убыток на этом деле – 3,4 тыс. рублей. Адвокат истца на днях передал решение суда судебным приставам.
Подобные дела уже завалили суды, утверждают юристы. Но автоэвакуаторщикам сейчас не до них. Прокуратура признала их поборы незаконными.
- В ходе проверки … выявлено, что неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Паркинг-Плюс» и ООО «1 Декларант» незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, взимались денежные средства за погрузку-выгрузку задержанных транспортных средств и оформление документов, - сообщила 5 мая старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА. - По результатам доследственных проверок следственным управлением УВД по Приморскому краю возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Кроме того, владивостокские суды признали незаконным взимание платы за перемещение (погрузку-выгрузку) транспортных средств. Из трех действующих во Владивостоке эвакуаторщиков двум компаниям – ИП «Присяжнюк Д.А.» и ИП «Абанин В.В» соответствующие судебные решения уже вручены. В отношении третьей компании – ООО «1 Декларант» - дело еще на стадии рассмотрения.
Закон восторжествовал. Однако остается некоторое недоумение. Во-первых, почему правоохранительная система так долго, с лета 2010 года, не видела нарушения там, где оно было очевидно даже юридически неподкованному человеку? Ну не могли же наши доблестные стражи порядка не знать, что еще в позапрошлом году Верховный суд РФ принял решение от 02.04.09 N ГКПИ09-281. А затем и премьер-министр РФ 28 августа 2009 года подписал постановление, что принудительная эвакуация и первые сутки на штрафстоянке должны быть бесплатны для автовладельца.
Конечно, автоэвакуаторщики оказались юридически грамотными и лишь заменили в своих документах понятие «принудительная эвакуация» словами «погрузка-выгрузка и оформление документов». Но ведь любому ясно, что дельцы просто совершили подмену понятий. Прокуратуре и судам, чтобы понять это, понадобилось почему-то аж восемь месяцев!
- Прокуратура города не находит нарушений в действиях коммерческих структур, жители Владивостока с жалобами в ГИБДД не обращаются, а проверка отношений коммерсантов и автовладельцев выходит за рамки компетенции правоохранительных органов, - заявил депутатам Думы Владивостока заместитель начальника управления ГИБДД УВД по Приморскому краю Игорь ЕФИМЕНКО.
В результате такой позиции за время с сентября 2010 года, когда во Владивостоке начали действовать эвакуаторщики, пострадали десятки тысяч автовладельцев. Остается надеяться, что теперь-то все встанет на свои законные места, а мошенники понесут заслуженное наказание.
Правда, смущают в сообщении прокуратуры слова, что денежные средства взимались... «неустановленными лицами».
Новости тематики
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Южнокорейский автопроизводитель приостановил ввоз машин в Россию
- Во Владивостоке начали собирать обновленные Mazda CX-5 и Mazda 6
- Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны
- Дальневосточники отказываются от бэушных иномарок из Японии
- В программе автоутилизации обнаружена "черная дыра"
- Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"
- Во Владивостоке собран десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado
- Во Владивостоке на заводе "Соллерс" в 2013 году выпустили более 68 тысяч автомобилей
- Правительство подкинуло приморским автовладельцам очередную нерешаемую проблему
Новости раздела
- Оперативное решение Кожемяко позволило отремонтировать во Владивостоке несколько тысяч квадратных метров дорог
- Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Депутат в Приморье уступил место женщине