Прокуратура назвала их мошенниками

Незаконному бизнесу на автоэвакуации в Приморье приходит конец. Суды начали признавать поборы эвакуаторщиков незаконными и принимать решения в пользу автовладельцев.

Прокуратура также признала взимание денег за принудительную эвакуацию незаконным и подала на компании в суд с требованием запретить им обирать автовладельцев. А краевое УВД возбудило уголовные дела по обвинению автоэвакуаторщиков в крупном мошенничестве.

- В конце сентября прошлого года припарковал автомобиль и пошел в поликлинику. Вышел – нет машины, - рассказывает свою историю пенсионер Сергей ЗАДВОРНЫХ. – Правила парковки, я, конечно, нарушил, но проехать там можно было. А за такое нарушение предусмотрен лишь штраф. Эвакуировать автомобиль можно только при условии, если он мешает движению. Так что автоэвакуаторщики сами явно нарушили закон. Но мне все-таки пришлось заплатить им, чтобы забрать свой автомобиль. Но через несколько дней я подал на них в суд.

Тяжба Сергея Задворных с автоэвакуаторщиками из ИП «Присяжнюк Д.А.» продолжалась полгода. Вначале адвокат автовладельца Дмитрий КОРОТЕНКО попробовал аппелировать к закону о «Правах потребителя». Ведь автовладелец услугу по эвакуации не заказывал, но в судах такая логика не прошла. Тогда адвокат обвинил эвакуаторщиков в неосновательном обогащении. На этом основании истец потребовал вернуть уплаченные 4 тыс.рублей, а заодно возместить моральный ущерб в 10 тыс.рублей и расходы на адвоката.

Представители ИП «Присяжнюк» ни на одно из заседаний суда не явились. Суд состоялся без них.

- Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело и сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, - постановил мировой судья судебного участка №24 Советского района Владивостока.

ИП «Присяжнюк Д.А.» должно вернуть автовладельцу 4 тыс.рублей, которые тот ей ранее заплатил, а также возместить расходы на адвоката в 3 тыс. рублей и уплатить 400 рублей госпошлины. Итого эвакуаторщик должен отдать автовладельцу 7,4 тыс. рублей. Для компании чистый убыток на этом деле – 3,4 тыс. рублей. Адвокат истца на днях передал решение суда судебным приставам.

Подобные дела уже завалили суды, утверждают юристы. Но автоэвакуаторщикам сейчас не до них. Прокуратура признала их поборы незаконными.

- В ходе проверки … выявлено, что неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Паркинг-Плюс» и ООО «1 Декларант» незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, взимались денежные средства за погрузку-выгрузку задержанных транспортных средств и оформление документов, - сообщила 5 мая старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА. - По результатам доследственных проверок следственным управлением УВД по Приморскому краю возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Кроме того, владивостокские суды признали незаконным взимание платы за перемещение (погрузку-выгрузку) транспортных средств. Из трех действующих во Владивостоке эвакуаторщиков двум компаниям – ИП «Присяжнюк Д.А.» и ИП «Абанин В.В» соответствующие судебные решения уже вручены. В отношении третьей компании – ООО «1 Декларант» - дело еще на стадии рассмотрения.

Закон восторжествовал. Однако остается некоторое недоумение. Во-первых, почему правоохранительная система так долго, с лета 2010 года, не видела нарушения там, где оно было очевидно даже юридически неподкованному человеку? Ну не могли же наши доблестные стражи порядка не знать, что еще в позапрошлом году Верховный суд РФ принял решение от 02.04.09 N ГКПИ09-281. А затем и премьер-министр РФ 28 августа 2009 года подписал постановление, что принудительная эвакуация и первые сутки на штрафстоянке должны быть бесплатны для автовладельца.

Конечно, автоэвакуаторщики оказались юридически грамотными и лишь заменили в своих документах понятие «принудительная эвакуация» словами «погрузка-выгрузка и оформление документов». Но ведь любому ясно, что дельцы просто совершили подмену понятий. Прокуратуре и судам, чтобы понять это, понадобилось почему-то аж восемь месяцев!

- Прокуратура города не находит нарушений в действиях коммерческих структур, жители Владивостока с жалобами в ГИБДД не обращаются, а проверка отношений коммерсантов и автовладельцев выходит за рамки компетенции правоохранительных органов, - заявил депутатам Думы Владивостока заместитель начальника управления ГИБДД УВД по Приморскому краю Игорь ЕФИМЕНКО.

В результате такой позиции за время с сентября 2010 года, когда во Владивостоке начали действовать эвакуаторщики, пострадали десятки тысяч автовладельцев. Остается надеяться, что теперь-то все встанет на свои законные места, а мошенники понесут заслуженное наказание.

Правда, смущают в сообщении прокуратуры слова, что денежные средства взимались... «неустановленными лицами».