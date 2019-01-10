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Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
Экс-мэр Владивостока рассказал в соцсетях, как дело было
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз он напомнил читателям о том, как в столице Приморья пытались ввести систему платных парковок вдоль автомобильных дорог и что из этого вышло.
«Много интересных предложений поступило от граждан во время публичных слушаний проекта Правил благоустройства Владивостокского городского округа. Но мой спич об одном пункте - о платных парковках.
Администрация Владивостока с 2013 года занималась этим вопросом. Особенно парковками в центре города, где найти место для машины - настоящий квест, а с учетом работы эвакуаторов это квест с признаками русской рулетки.
Суть парковок вдоль дорог проста: владелец автомобиля оставляет авто вдоль обочины, определённой для стоянки, и оплачивает услугу в специальном терминале, расположенном здесь же или с помощью специального приложения на смартфоне. В отдельно взятом городе разрабатывается своя система бонусов и льгот для пенсионеров и инвалидов или тех, кто, например, живет в центре или часто паркуется в определенных местах.
Для нас в первую очередь было важно создать понятную внутригородскую систему парковок вдоль дорог и плюс ко всему заработать средства в городскую казну. Это распространенная практика уже не только для зарубежных городов, в России она также успешно внедряется, являясь эффективной и прибыльной.
В итоге мы разработали концессионное соглашение, согласно которому ещё в 2016 во Владивостоке планировали обустроить сеть паркоматов из более 3000 платных парковочных мест на 37 километрах центральных улиц Владивостока. Мы проводили опрос населения, и была очень активная обратная связь, которая лишь утвердила нас в правильности намерения. Платные зоны должны были появиться на Светланской, Уборевича, Алеутской, Тигровой, Посьетской, Верхнепортовой и далее расширяться по городу из центра. Под единый диспетчерский центр уже было выделено помещение на Пограничной. Согласно концессии, исполнитель за свой счет оборудует парковочные места, создает портал и мобильное приложение для оплаты. Городской бюджет же получает 20% прибыли от работы счетчиков.
Но конкурс так и не провели. По требованию прокуратуры суд признал нормативные акты о концессионном соглашении незаконными, а УФАС увидел нарушения в аукционной документации.
Я сейчас без обвинений и претензий хочу лишь сказать, что у нас зачастую, к сожалению, идет игра в одни ворота. Потому что обсуждать, вносить предложения, критиковать и требовать можно сколько угодно долго и в результате ничего полезного для людей не сделать».
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