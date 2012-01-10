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Грунтовых дорог во Владивостоке стало больше
Специалисты продолжают поиск альтернативных вариантов для движения автотранспорта после закрытия Рудневского моста.
Уже можно проехать по отсыпанным щебнем и выровненным грейдером дорогам: с улицы Тухачевского по улице Днепровской с возможностью выезда на улицу Вострецова и Камский переулок; с улицы Выселковой на улицу Героев Варяга с выездом в район БАМа и на Иртышскую; по Выселковой - через «Китай-город» на Снеговую и далее по улицам Деревенской и Стрелочной с выездом на Баляева; с Выселковой с выездом на открытый участок дороги поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. О перспективах строительства нового моста, скорее всего, станет известно в течение наступившего года. Речь идет о миллиарде рублей.
«Золотой Рог».
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