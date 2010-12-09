На дороги Владивостока вышла "нехорошая "ГАЗель"

Как ранее сообщалось, в столицу Приморья прибыла первая партия из девяти маршрутных автобусов "ГАЗель". Сейчас "ГАЗели" проходят тест-драйв на маршруте № 37Б - "Сабанеева - Баляева".

Примечательно, что первой на этот маршрут вышла темно-красная машина с "говорящим" номером 666. По странному совпадению, автобус имеет тринадцать посадочных мест. Такая нумерология поневоле вселяет тревогу не только в суеверных пассажиров, но и в соседей маршрутки по потоку.

В ближайшее время все корейские микроавтобусы, работающие на этом маршруте, а также на маршруте №43 "Автовокзал-больница ДВНЦ", сменят российские машины.

По словам водителя "ГАЗели", за первые дни работы на маршруте наиболее ярко проявилась знаменитая особенность этой модели - ручка, расположенная "не с той стороны". Пассажиры долго дергают двери в разные стороны, пытаясь понять, как же они открываются.