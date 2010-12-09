"Кольцевое движение", махом перепрофилированное в "проезд перекрестков" на участках дорог по Океанскому (район Первореченского рынка) и Партизанскому (Инструментальный завод) проспектам, до сих пор будоражит воображение водителей.

С одной стороны, мало что изменилось: ввиду плотности потоков все ездят по принципу "кто успел - тот и съел". А как же знаки, "благодаря" которым и на штраф нарваться можно, и в аварию попасть? В свете новых изменений в ПДД водителей очень интересует ситуация, сложившаяся на так называемом "Инструментальном кольце", которое для большинства владивостокских водителей несмотря ни на какие реформы, останется "кольцом". Вот только проезжать его надо внимательно.

Дело в том, что знак, где автобусы при движении в сторону центра имеют приоритет, остался, в то время как по новым правилам такое право - нонсенс. Однако, как объяснили в отделе дорнадзора ГИБДД по г. Владивостоку, знак действительно остался, но не в угоду автобусам, которые уже двигаются по кругу (назовем его "клумбой").

Дело в том, что сейчас идут жаркие дебаты относительно будущего другой разновидности городского транспорта - троллейбусов. Большинство "участников" дискуссии склонны отправить троллейбус туда, куда ранее были отправлены трамваи 4,5 и 7 маршрутов.

Останутся ли в городском транспортном формате троллейбусы? Не останутся - знак тут же будет демонтирован и "инструментальная клумба" примет вид законченного перекрестка со всеми элементами ПДД и административной ответственностью за нарушение оных.