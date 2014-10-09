В программе автоутилизации обнаружена "черная дыра"

Вопросы автомобильной утилизации продолжают оставаться в центре внимания российского правительства. Совсем недавно в административный регламент по регистрации автотранспорта были внесены поправки, позволяющие восстанавливать из небытия ранее утилизированные автомобили, а сегодня на повестке дня стоит вопрос о запуске новой программы утилизации, подобной той, что работала в России в 2010-2011 годах.

Точнее будет сказать, что программа, согласно заявлениям председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, уже запущена, однако многие из ее непосредственных исполнителей на местах по-прежнему не совсем ясно представляют себе алгоритмы ее работы.

Как ранее сообщал «ЗР», приморские автодилеры ждали конца сентября, когда, по их мнению, должны были разрешиться многие неясные вопросы из заявленной правительством программы. И на сегодняшний день часть из них уже действительно решена, и некоторые компании приступили к реализации правительственных планов в меру своих скромных возможностей.

Например, официальный дилер АвтоВАЗа ООО «Дальлада» приняло уже более ста заявок на приобретение новых машин в рамках этой программы и определило лидеров спроса в модельном ряду вазовской продукции на Дальнем Востоке. По словам руководителя коммерческого отдела «Дальлады» Дмитрия ЛАВРЕШИНА, приморцы все чаще обращают внимание на новинки тольяттинского завода «Лада Гранта» и «Лада Приора». Стабильный интерес также остается к ветерану российского автопрома внедорожнику «Нива», который сейчас носит официальное имя «Лада 4х4», хотя большинство автомобилистов, да и сами дилеры отдают предпочтение старому названию.

Технохолдинг «Сумотори», в состав которого входит мультибрендовый автосалон, в конце сентября объявил об участии в новой программе утилизации своих подразделений Ford и Volkswagen. Максимальная скидка на джип Ford Explorer со всеми бонусами, помимо правительственных, может составить 280 000 рублей, а на кроссовер Volkswagen Tiguan - 75 000 рублей. Как сообщили в «Сумотори», участие других брендов в программе утилизации пока находится в стадии рассмотрения.

Почему дилеры не строятся в очередь за государственной поддержкой спроса, становится понятно из тех сообщений, которые делает само правительство. Так, по поводу компенсаций финансовых затрат автопроизводителей на участие в программе утилизации в Минпромторге заявили, что до конца года будет принят некий нормативно-правовой акт, в соответствии с которым расходы участников будут компенсированы через субсидии. Такая неопределенность в сочетании с совершенно явно обозначившимся экономическим кризисом вынуждает дилеров крайне осторожно относиться к правительственным обещаниям.

«У нас действует своя собственная программа по обмену старого автомобиля на новый, - сообщили «ЗР» в компании «Триумф-авто», являющейся официальным дилером марки Renault во Владивостоке. - Клиент может приехать на подержанной машине любой марки, а уехать на новеньком «Рено». Мы учитываем рыночную стоимость сдаваемого автомобиля и его техническое состояние и на эту сумму делаем скидку на приобретение новой машины. Это, конечно, не совсем такая утилизация, которую организовало правительство, но для автовладельца, в принципе, нет особой разницы, по какой схеме сделать обмен. Главное, чтобы сделка была выгодной обеим сторонам».

Выгода правительства в перезагрузке утилизационной программы очевидна - она позволяет сохранять хорошую мину при плохой игре. Несмотря на появляющиеся там и сям дыры в государственном бюджете, Минпромторг находит невесть откуда взявшиеся 10 миллиардов рублей и обещает автопроизводителям поддержать спрос. Участие официальных дилеров позволяет им надеяться на то, что в их копилку также перепадет из общей кассы. Что получает рядовой автомобилист?

Своим особым взглядом на ситуацию с «ЗР» поделился один из «серых» приморских автодилеров, торгующих подержанными японскими иномарками. Этот человек, не имеющий никакого отношения к правительственной программе, заострил внимание на том, что возвращение возможности восстановления документов на утилизированную машину может привести к появлению очередного поколения автомобилей-«двойников».

«Накануне первой утилизации в регламент ГИБДД были внесены изменения о том, что утилизированные автомобили не подлежат восстановлению. И несмотря на это в регистрационных структурах ГАИ было принято немало заявлений от граждан, требующих восстановить списанные в утиль машины. Сейчас, когда такую возможность вернули, она может стать лазейкой для криминала, который, вполне вероятно, будет пытаться использовать государственную утилизацию в своих интересах».

Впрочем, учитывая крайне сжатые сроки, отведенные правительством на реализацию программы, ее криминализация маловероятна. За три месяца, оставшиеся до 1 января 2015 года, когда действие программы утилизации завершается, разработать и реализовать мошеннические схемы непросто, хотя отечественные жулики известны своей изобретательностью. Будем надеяться, что рядовой автомобилист, участвуя в программе правительства по спасению российского авторынка, получит не новую головную боль, а действительно новый автомобиль.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.