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Дороги Владивостока
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Ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке перенесен на следующую неделю

09 Августа 2013, 15:20 | Владивосток

По техническим причинам начало ремонтных работ на Некрасовском путепроводе перенесено на следующую неделю.

Напомним, капитальный ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе будет производить муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». Старые изношенные конструкции будут заменены на новые, более прочные и долговечные. Это будут аналогичные швы итальянского производства, но с более жёсткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.

Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам.

О сроках начала работ будет сообщено дополнительно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: строительство  дороги владивостока  ремонт 



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Комментарии

  • Псевдоним15:36, 09.08.2013#

    к 1 сентября точно не успеют

  • Псевдоним15:38, 09.08.2013#

    сначала на снеговой дорогу почини ли бы , чтоб было где объехать .

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