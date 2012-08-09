Приморцам, не заплатившим вовремя штраф ГИБДД, гарантируют проблемы

ПРИМОРЬЕ, 9 августа, ZRPRESS. Госавтоинспекция Приморского края разъясняет, к каким последствиям может привести вовремя неуплаченный штраф даже в размере 100 рублей.

02 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 226-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которым ужесточено минимальное наказание за неуплату административного штрафа.

В первую очередь изменения коснулись автолюбителей, нарушающих правила дорожного движения, а потом забывающих оплатить вовремя свои штрафы. На сегодняшний день по истечению положенных на уплату штрафа 30-ти дней сотрудник ГИБДД, вынесший постановление об административном нарушении, в течение 3-х дней направляет постановление в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Это же должностное лицо составляет протокол за неуплату административного штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом), предусматривающей наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Таким образом, нарушителя ПДД, который вовремя не оплатил штраф, ожидают следующие трудности:

1. Сотрудник ГИБДД направляет постановление на принудительное исполнение в службу судебных приставов – в течение 3-х дней с момента истечения срока на оплату штрафа;

1.1 Судебный пристав дает 5 дней на добровольное погашение долга перед государством;

1.2 Если Вы отказываетесь от добровольной оплаты штрафа, вам предстоит принудительное взыскание (первоначальный штрафы + исполнительский сбор службы судебных приставов (примерно 500 рублей);

2. Дополнительно сотрудник ГИБДД составляет на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направляет дело Мировому судье; в свою очередь Мировой судья выносит наказание в двукратном размере неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

«Золотой Рог».