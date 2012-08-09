Движение по Русскому мосту подчиняется ПДД

Сотрудники ГАИ не стали штрафовать горожан, парковавшихся прямо на мосту на остров Русский в день открытия, однако рассчитывать на подобную милость больше не стоит. Праздник не на дороге, он - в душе.

Аргумент: «Ну, радость же, да сфотаться» на инспекторов больше не действует. Остановка автомашин на мосту через Босфор Восточный запрещена, как и во всем мире на мостах. 10 нарядов ДПС за сутки на одном, пусть и самом большом мосту, как это было в день открытия движения, многовато. Ограничена и скорость движения по Русскому, допустимость ее обозначена на табло при въезде на мост с мыса Назимова.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств с 1 июля 2012 года составляет 2 тысячи рублей (Ст. 12.19 ч.4 КоАП РФ).

«Золотой Рог».