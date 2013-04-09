На приморском рынке автомобильных шин наблюдается китайская экспансия

Никому не известные еще пять лет назад бренды сегодня успешно конкурируют с шинными ветеранами нижнего ценового диапазона

Шинный рынок Приморья продолжает удерживать лидирующие позиции в стране по разнообразию ассортимента предлагаемой продукции, однако по уровню цен встал в один ряд с рынками других регионов. Введение осенью 2010 года повышенных таможенных пошлин на ввоз подержанных шин привело к тому, что импортный японский секонд-хэнд сегодня стоит почти столько же, сколько новые шины китайского производства. Китайская шинная экспансия налицо. Никому не известные еще пять лет назад китайские бренды сегодня успешно конкурируют с шинными ветеранами нижнего ценового диапазона.

Made in China

До наступления эпохи стабильности признанными лидерами в соотношении цена/качество были, несомненно, японские подержанные шины таких именитых брендов, как Bridgestone, Yokohama, Toyo и другие. Сегодня их позиции серьезно потеснены новыми шинами из Поднебесной. В компанию к уже хорошо известным в Приморье шинным брендам Maxtrek и Nankang из континентального Китая или Maxxis с Тайваня добавились новые игроки - Hifly, Jinyu, Goodride и прочие. По цене эти шины находятся примерно на одном уровне с подержанными японскими, а что касается качества, то для многих этот вопрос пока остается дискуссионным. Несомненно лишь то, что пользователей китайских шин с каждым годом становится все больше.

«Подержанные шины сегодня занимают примерно 30% от общего объема регионального шинного рынка, - считает ведущий менеджер приморской компании «Гигантшина» Дмитрий ГАНЕНКО. - Остальные 70% - это новые шины, в том числе и китайских производителей. В последние 2-3 года они очень существенно подтянули качество продукции и демонстрируют успехи на мировом рынке. Китайские шины хорошо продаются не только в развивающихся странах, их можно встретить и в США, в Европе, в Африке (это более 60% всего объема мировых продаж китайских брендов) и иногда даже в технологичной Японии».

Лояльность потребителей, как известно, нужно завоевать. Китайцы, по традиции, делают это ценами. К примеру, «Шинтоп» предлагает летние легковые шины Jinyu YU61 215/50R17 стоимостью 4199 рублей за штуку или внедорожные Hifly Vigorous AT601 265/75R15 по 5799 рублей. Это почти в два раза дешевле аналогичных новых шин от мировых топ-брендов, хотя и дороже подержанных японских тех же размеров. Причем, по мнению тех, кто уже успел проверить китайскую резину в деле, особой разницы между «китаем» и «японией» при эксплуатации в дорожных условиях Владивостока не замечено. А экономия налицо.

Противники китайской продукции, которых в нашем регионе тоже немало, «протестировав» шины, напротив, указывают на то, что многие модели слабоваты для владивостокских дорог, на ямах быстро обрастают «грыжами» и неважно тормозят на мокром асфальте. Исходя из того, что манера езды у каждого водителя индивидуальна, напрашивается вывод, что ресурс шин во многом зависит от того, как их эксплуатировать. «Раскатать в хлам» можно любую шину независимо от производителя, было бы желание.

Тем не менее совсем отмахнуться от заводских параметров не получится. Составы своих резиновых смесей мировые производители стараются держать в секрете и защищают патентами. Поэтому ожидания от шины стоимостью $100 точно таких же свойств, как от той, которая стоит $300, экономически не обоснованы.

При всем этом бюджетный сегмент шинного рынка сегодня является одним из самых быстрорастущих, и китайские шины во Владивостоке сегодня можно встретить даже на модных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado или статусных седанах типа Toyota Mark X. Это говорит о том, что вопрос экономии средств сегодня является актуальным в том числе для тех, кто очень хочет произвести впечатление ни в чем не нуждающегося человека.

Японский след

Однако продажи новых шин от лидеров мировой шинной промышленности тоже не стоят на месте. Многие приморские автомобилисты используют довольно простую тактику поддержания баланса между ценой и качеством: приобретают дорогие брендовые шины, откатывают на них сезон-другой, затем продают. К вырученным от продажи деньгам добавляют небольшую сумму и снова покупают дорогие шины. Частые операции купли-продажи и смены колес, конечно, можно рассматривать как ненужную головную боль, но сторонники подобного метода говорят, что безопасность важнее.

Работы лидеров шинной индустрии над совершенствованием потребительских свойств автошин идут постоянно. Увеличивается сопротивление аквапланированию, сокращается тормозной путь, снижается шум, повышается износостойкость. Все эти параметры обычно указаны в каталогах, которые есть у любого дилера, представляющего тот или иной бренд.

«К новинкам летнего сезона 2013 года можно отнести такие модели, как легковые MY02 Sporty Style и Turanza T001, - отмечает руководитель шинного центра Bridgestone Pole Position Виталий ДИДЕНКО из Уссурийска. - В этих шинах премиум-сегмента компания Bridgestone использовала самые передовые технологии, и на них стоит обратить внимание. В сегменте кроссоверов и внедорожников хорошо продаются шоссейная модель Dueler H/P Sport и вседорожная Dueler A/T 697. Эти шины имеют прекрасные отзывы, их хорошо знают у нас в регионе. Кроме того, в шинных центрах Pole Position представлены также другие известные марки шин».

В шинном центре «Про-Тек», который представляет бренд Yokohama, также сообщили о широком ассортименте шин от разных производителей в своих торговых точках и отметили летнюю модель для компактных кроссоверов Geolandar SUV, которая стала новинкой сезона 2013 года от Yokohama. Состав резиновой смеси этой шины содержит натуральное апельсиновое масло, которое позволяет снизить сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Другими словами, эффективность торможения и скорость прохождения поворотов остались прежними, а расход топлива при этом уменьшился. Это и есть те самые новые технологии, над которыми работают мировые бренды.

Шины Yokohama и Bridgestone хорошо известны на Дальнем Востоке и находятся в одном ценовом сегменте. В этот же премиум-сегмент метит и новый игрок - финская компания Nokian со своей летней линейкой шин Hakka Black и Hakka Blue. Из всего многообразия европейских шинных брендов финны, пожалуй, проявляют наибольшую активность на региональном рынке, постепенно становясь в один ряд с японцами. Их продвижением на Дальнем Востоке занимается компания «Шинтоп», в автомаркетах которой сегодня можно приобрести шины Hakka. Хотя база отзывов об эксплуатации финских шин в местных условиях пока довольно скудна - сказывается засилье азиатских брендов - в европейской части России марка Nokian пользуется хорошим спросом.

Российская практика

Впрочем, Владивосток, так или иначе, находится в Азии, причем в ее российской части. Смесь азиатского климата и русских псевдодорог вынуждает, как уже говорилось выше, выбирать автомобильные шины с учетом данной специфики. Шины, которые отлично ведут себя на мокром шоссе, могут враз потерять свои сцепные свойства при съезде на разбитую грунтовку. Многое при этом зависит от рисунка протектора. Ярко выраженные «шоссейки», как правило, всегда более гладкие, чем шины, приспособленные к бездорожью. Кроме того, у них жестче боковина, за счет чего обеспечивается устойчивость в поворотах.

Для поездок на дачу, рыбалку или в укромные уголки Хасанского района желательны высокопрофильные шины с мягкой боковиной типа ветерана Yokohama S-208 - это амортизирует езду по кочкам. Кроме того, они должны быть более «зубастыми». Это поможет вытащить автомобиль из какой-нибудь ямы на дороге, которые в изобилии образуются на грунтовках после тайфуна и прячутся под лужами.

Модели шин, предназначенные для кроссоверов, в большей мере обладают такими универсальными свойствами, хотя нечто подобное выпускается и для легковушек: это та самая «всесезонка» M+S. Ее можно использовать и летом, если маршруты пролегают по дорогам, изобилующим грязью и плохим покрытием. Для совсем суровых условий существует специальная внедорожная резина, наиболее полный ассортимент которой, по мнению многих владивостокских джиперов, представлен компанией «Гигантшина».

«Для полноприводных машин у нас действительно есть немало интересных предложений, - подтвердил народную молву ведущий менеджер «Гигантшины» Дмитрий Ганенко. - Например, модель Maxtrek SU-800. Это точная копия очень популярной, но, к сожалению, уже снятой с производства модели Bridgestone Dueler A/T693, которая хорошо известна приморским поклонникам внедорожных приключений. Прекрасная шина для лета, фаворит покупательского спроса в данном сегменте. Примечательно, что на джипах журналистов канала National Geographic, которые делают телепередачи из ЮАР, Мадагаскара и далекой Австралии, установлены именно Maxtrek SU-800!»

После приобретения шин их надо установить на автомобиль. Пунктов шиномонтажа во Владивостоке сегодня огромное количество. У многих продавцов шин есть собственные мастерские и скидки для клиентов, которые «переобувают» шины сразу после покупки. В рамках подготовки автомобиля к летнему сезону многие автовладельцы кроме шин меняют и моторное масло в двигателе, но это уже тема другого разговора.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.