ГИБДД Владивостока перешла на круглосуточную работу без выходных

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. Автомобилисты Владивостока в шоке – из регистрационного отдела (МОГТО и РАС) на «Заре» исчезли многосуточные очереди! В минувшую субботу, 7 апреля, и воскресенье отдел работал в круглосуточном режиме, и любой желающий мог поставить или снять с учета автомобиль за считанные часы.

Приехавшие в понедельник, 9 апреля, на утреннюю перекличку очередники, записавшиеся в пятницу «сто первыми» и «двести двадцатыми» обнаружили отсутствие составленных накануне списков, пустой холл МРЭО и дежурных, едва ли не кланяющихся посетителям в японском стиле.

Новый губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, как известно, одним из приоритетов в своей работе обозначил наведение порядка в ГИБДД. В администрации края прошел ряд совещаний по вопросам техосмотра и работы регистрационных подразделений. По их итогам было принято решение о необходимости ликвидации теневых сборов с автомобилистов при оказании государственных услуг.

В конце марта закрылись коммерческие пункты регистрации «Командор» и «Автовектор», однако это привело к тому, что МОГТО и РАС на «Заре» не справился с возросшей нагрузкой, и всего за две недели во Владивостоке возник авторегистрационный коллапс. Губернатору посыпались жалобы на дикие очереди и невозможность нормально поставить автомобиль на учет. Миклушевский через «Твиттер» пообещал навести в МРЭО порядок, «несмотря на сопротивление отдельных личностей».

В субботу, 7 апреля, поздно вечером пресс-служба ГИБДД распространила сообщение о переходе отдела на круглосуточный режим работы. Как оказалось, гаишники отказались даже от выходных, ибо регистрация в МРЭО проводилась и в воскресенье. Шокированные новостью автовладельцы приезжали, чтобы проверить, действительно ли гаишники работают, и убеждались, что поставить на учет автомобиль возможно даже ночью.

По слухам, здесь не обошлось без вмешательства Федеральной службы безопасности, располагающей компроматом на руководство краевой Госавтоинспекции. Напомним, совсем недавно пост вице-губернатора, курирующего силовой блок, занял бывший полковник ФСБ Александр ЛОСЬ, и, якобы, именно его фигура стоит за решением МОГТО и РАС перейти на круглосуточную работу без выходных.

Сегодня в МРЭО работает 12 окон, где принимают документы от автовладельцев. Одно окно полностью выделено на проведение операции «постановки со снятием», два по прежнему обслуживают записавшихся на сайте госуслуг, по мере возможности переключаясь на живую очередь. Составленные на прошлой неделе списки выброшены, в электронной очереди появились места для записи на апрель, при том что неделю назад велась запись уже на июнь.

Прав был старина Аль КАПОНЕ: Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем одним добрым словом. Теперь на очереди наведение порядка в регистрационных отделах ГИБДД по всему Приморскому краю…

Сергей САЯПИН, "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.