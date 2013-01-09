Строительство важной для Владивостока автодороги вновь отложили

Строительство актуальной для Владивостока трассы вдоль Амурского залива вновь отложено на неопределенный срок. Оно не вошло ни в проект программы социально-экономического развития Приморья на 2013-2017 годы, ни в соответствующие госпрограммы. То есть ни краевой, ни федеральный бюджеты в ближайшие годы не раскошелятся на это ни на копейку. Что касается городского, то для него такое строительство без соучастия бюджетов других уровней – совсем не по карману.

Первоочередное стоит в очереди

В принципе, местных законодателей можно понять: на сегодня для города и края приоритетнее завершить строительство театра оперы и балета, спортивно-концертного комплекса и пр. Надо завершить одно дело, а уже затем приниматься за следующее. Уже из-за этих важных строек краевой бюджет утвержден дефицитным более чем на 8 млрд рублей. В такой ситуации начинать новое смахивает на авантюру.

Напомним, что 4-полосная дорога вдоль Амурского залива давно вписана как перспектива в генплан и транспортную схему города. К середине 1990-х годов, когда Владивосток начал входить в транспортный коллапс, ее строительство было названо приоритетным. В связи с этим ОАО «Приморгражданпроект» было предложено выполнить проект дороги на уровне технико-экономического обоснования. Эта работа была завершена в 1996 году. Помимо местного генподрядчика к ней приложили руки специалисты хабаровского института «Дальгипротранс», проработавшие путепроводы на этой дороге над районом нефтебазы на Первой речке и в центре города.

Однако затем к этому проекту долго не возвращались. Перед началом реконструкции Некрасовского путепровода руководство края определилось, что важнее сделать именно эту реконструкцию, улучшающую пропускную способность главной дороги города, а уже затем строить трассу вдоль Амурского залива.

Но в рамках развития дорожной сети города до 2010 года, которую разрабатывали в середине нулевых годов, строительство дороги уже условно разбили на 4 очереди. Стоимость 1-й очереди – от Куперовой пади (район «Дальпресса») до Проспекта 100-летия над территорией нефтебазы на Первой речке была сопоставима с работами по Некрасовскому путепроводу. Но позже идея строительства опять почему-то оказалась «отсеяна» и не попала в список важнейших объектов даже при подготовке к саммиту АТЭС.

Откладывать дальше некуда

Член градостроительного совета Владивостока профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что на сегодня какой-то другой альтернативы разгрузить центр города и уже снова не справляющийся с нагрузкой Некрасовский путепровод от пробок, как строительство дороги вдоль Амурского залива, нет. И делать это надо срочно. На последнем градосовете, в частности, было отмечено, что с вводом в последнее время нескольких больших новых жилых зданий на Эгершельде проезд в этот район города резко ухудшился. Единственная дорога не справляется, и любое происшествие на ней надолго парализует автомобильный поток.

Притом что на первом этапе важно построить участки этой дороги от центра города до проспекта 100-летия, надо немедленно форсировать и строительство дороги вплоть до Крестовского путепровода (Казанский мост), строить на о. Русский наплавной мост в районе Токаревской косы, как это предлагают ОАО «Приморгражданпроект» с компанией «Гидротекс» в соответствии с предусмотренным генпланом решением. Проект с обоснованием инвестиций, выполненный ими, предполагает, что на строительство этого моста потребуется около 800 млн рублей, а вместе с подъездами – немногим более 3 млрд – это на порядок меньше, чем было затрачено на строительство рекордного в мире вантового моста на о. Русский. Но построенный мост обязательно должен работать в связке с тем, который надо построить, иначе сообщение с островом нельзя считать надежным. Притом что на о. Русский намечено развивать туристско-рекреационную экономическую зону международного уровня, строить вторую очередь ДВФУ, возводить жилье и пр., строительство дороги и моста является важной государственной задачей, в которой первую скрипку должно играть финансирование из федерального бюджета.

Затем можно будет продолжить строительство дороги вдоль Амурского залива до ул. Русской и дальше. Все это в перспективах развития транспортной сети города есть.

Валентин Васильевич считает, что, хотя в планы текущего строительства эти объекты не попали, что, конечно, очень плохо, дело все-таки поправимо. Бюджеты, и городской, и краевой, постоянно корректируются. И если в них появятся какие-то деньги, на которые можно будет приступать к строительству этой дороги, то надо начинать, уже не откладывая на потом, когда цена вопроса окажется еще выше.

Возможен ли прорыв?

Вероятно, потери, которые понесли компании, предприятия и горожане от отсутствия этой дороги со времени начала активной автомобилизации Владивостока, уже давно превысили сумму, которая необходима для ее строительства. И эти потери прогрессивно растут. Для кого-то они не очевидны, для других этот кошмар продолжается изо дня в день.

Например, ежедневно Владивостокский торговый порт посещает порядка 750 большегрузов, которые тоже стоят в пробках и создают их. Причем тенденция положительна, и рост автоперевозок закономерен. Сам порт прямых убытков от этого не несет, но автотранспортные предприятия, безусловно, теряют время на доставку грузов, топливо, сжигаемое в простоях, деньги на зарплату водителям и т.д. Пожалуй, аналогично потери несут и автомобилисты, работающие со станцией Первая Речка, обслуживающие нефтебазу и т.д. Их повышенные затраты затем где-то аукаются ценами на товары для потребителей.

В общем, необходимость в дороге есть. Причем очень крайняя. А финансирования нет! Поэтому напрашивается вполне разумный выход – строить дорогу всем миром или кругом заинтересованных инвесторов. В дальнейшем дорогу делать платной, но бесплатной для тех, кто потратил на ее строительство свои кровные.

Принципиально для того, чтобы построить эту дорогу платной, даже с мостом на о. Русский, законодательно ничто не мешает – она альтернативная, то есть дорога-дублер. В конечном счете, при разрешении строительства трассы вдоль Амурского залива как частной, можно оговорить, что государство оставляет за собой право выкупить ее у инвесторов или же – уже собственников на выгодных для обеих сторон условиях.

Может, это не самый оптимальный выход, но это лучше, чем ждать манны небесной.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P.S. Впрочем, есть и определенная доля оптимизма. По неофициальным данным, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, понимая значимость строительства для Владивостока дороги вдоль Амурского залива, вышел на правительство РФ с просьбой изыскать возможности финансирования и начала строительства этого объекта уже в 2013 году.