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Во Владивосток возвращается сверхприбыльный бизнес
Администрация края просит приморских парламентариев снять законодательные ограничения на стоимость хранения машин на штрафстоянках, а инспекторы дорожно-патрульной службы снова подыскивают «хлебные места» для действий эвакуаторов. Заработки на нарушителях обещают быть хорошими - в кулуарах говорят о 800 рублях за сутки хранения, поэтому в восстановлении былого могущества арестплощадок заинтересовано очень много влиятельных лиц.
Хорошо забытое старое
Как известно, еще 13 декабря департамент промышленности и транспорта администрации Приморского края утвердил свежий реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, а также по хранению автомобилей и их возврату. Список составляют 22 компании, из которых 5 представляют Владивосток, а остальные - города и районы края.
В нем нет ООО «Автомиг», имя которого стало нарицательным после того, как в середине 2000-х по Владивостоку прокатилась волна задержаний и перемещений на штрафстоянку транспортных средств, из карманов автовладельцев были изъяты немалые средства, а кураторов упомянутого ООО так и не смогли найти. Но схема сравнительно честного отъема денег, раскрученная «Автомигом», живет и здравствует по сей день.
Напомним, в прежние времена забрать автомобиль с арестплощадки его владелец мог только после уплаты внушительных сумм, которые оформлялись чеками разного рода организаций типа «Рога и копыта» и уходили в направлении, неизвестном ни городскому бюджету, ни его контрольно-счетному аппарату. Помимо этого, действия дорожных рэкетиров не имели под собой твердой законодательной базы, отчего между эвакуаторщиками и автовладельцами шла постоянная борьба в судах и СМИ. «Автомиг» несколько раз то закрывался, то возрождался вновь, как Феникс из пепла.
Нынешняя же его реинкарнация в другом обличье обещает стать триумфальной. К возвращению массовых эвакуационных репрессий теперь призывают сами автомобилисты, уставшие стоять в городских пробках. Припаркованные в центре города у обочин автомобили теперь считаются главными виновниками их возникновения, поскольку многие ссылки на другие факторы перестали работать. К примеру, по Светланской и Алеутской уже давно не ходят трамваи, которые раньше клеймились зачинщиками пробок. За счет введения одностороннего движения расширена проезжая часть части Океанского проспекта и улицы Алеутской. Построен мост на Чуркин. А пробки остались.
К слову, об одностороннем движении. Еще в 2004 году, когда мэром был Владимир НИКОЛАЕВ, заместитель главы города по связям с силовыми структурами Александр ВАСИЛЬЕВ заявлял депутатам ЗАКСа, что в проекте упорядочения дорожного движения в центре Владивостока предполагается увеличить количество улиц с односторонним движением, чтобы разрешить стоянку на освободившейся встречной полосе. То есть одностороннее движение вводилось в том числе и для расширения парковочного пространства. Теперь, когда идея реализована, вдруг оказалось, что припаркованные автомобили снова создают пробки, и для избавления от них срочно требуются эвакуаторы.
Рычаги влияния
В июле 2012 года Законодательное Собрание Приморского края приняло местный закон, согласно которому стоимость хранения задержанного автомобиля на штрафстоянке не может превышать 200 рублей в сутки. Это ограничение стало реакцией на многочисленные жалобы автовладельцев, которых структуры, подобные «Автомигу», часто обирали до нитки, если машину по какой-либо причине не успевали забрать сразу после задержания.
Хотя приморское автосообщество восприняло этот закон как справедливое решение давно назревшей проблемы, публичных восторгов по поводу его принятия не случилось. По той простой причине, что летом 2012 года принудительная эвакуация автомобилей с городских улиц велась ни шатко ни валко. Ангар в автобусном парке на БАМе, полтора года назад выделенный администрацией города под хранение задержанного автотранспорта, по большей части пустовал, а патрульные экипажи ДПС равнодушно проезжали мимо нарушителей правил парковки. Город готовился к саммиту АТЭС, и полиция занималась наведением порядка, беспорядки ее не интересовали. Эвакуация находилась в ведении муниципальных служб.
Начальник управления МВД по Приморскому краю генерал-майор Андрей НИКОЛАЕВ на ноябрьской встрече с депутатами ЗС ПК жаловался, что у полиции нет никаких рычагов воздействия на тех, кто паркуется под знаками «Остановка запрещена»:
«У нас нет ни арестплощадок, ни эвакуаторов. А чтобы оштрафовать на 100 рублей, одному инспектору надо потратить 40 минут, а инспекторов у меня всего 15», - сетовал Николаев, указывая на то, что имеющиеся во Владивостоке четыре эвакуатора находятся в собственности городской администрации, и только два из них периодически привлекаются к работе в ГИБДД. «Я заказал эвакуаторы на следующий год, наконец-то может быть два будет своих, полицейских».
Пока остается загадкой, какие из попавших в вышеупомянутый реестр эвакуаторов окажутся полицейскими, ведь весь списочный состав реестра состоит из разного рода ООО и ИП. Но в том, что кто-то из них займет место приснопамятного «Автомига», сомневаться не приходится, ведь теперь в охоте на нарушителей снова появился частный коммерческий интерес.
Технологии в чулане
Возвращения «Автомига», как уже упоминалось, некоторые автомобилисты Владивостока ждут с нетерпением, считая, что только сильный рублевый нокаут может привести в чувство зарвавшихся нарушителей правил парковки. При этом ситуация, как обычно, проецируется на других. Никто из поддерживающих отмену ограничительной поправки в закон не согласен с тем, что его автомобиль может оказаться на арестплощадке, полагая, что водит машину исключительно по правилам, ничего не нарушая.
«Мне не лень припарковаться там, где разрешено, и пройти сотню - другую метров до нужного места, - говорит один из участников владивостокского автосообщества Сергей ИСКОРНЕВ. - Арестплощадки я не боюсь, так как где попало машину не бросаю. Считаю, что жесткие меры по борьбе с неправильными парковщиками необходимы, иначе скоро в центре совсем проехать нельзя будет».
Здесь стоит напомнить, что нарушениями, за совершение которых осуществляется задержание транспортного средства, являются не только нарушения правил остановки и стоянки на проезжей части, но и управление автомобилем в состоянии опьянения, а также отсутствие документов, подтверждающих право управления транспортным средством. Если по первым двум пунктам все ясно, то в последнем случае забыть документы дома может любой, даже самый дисциплинированный водитель.
Кроме того, еще летом к борьбе с нарушителями правил парковки администрация города обещала подключить современные высокие технологии. И это свое обещание сдержала, закупив для ГИБДД 18 приборов, именуемых «Паркон». Установленные на патрульных машинах ДПС «Парконы» должны были фиксировать нарушения и вносить их в электронную базу данных в автоматическом режиме, невзирая на чины и статусы. Однако закупленное оборудование до сих пор бездействует, так как, по словам шефа УВД ПК Андрея Николаева, единый ситуационный центр видеофиксации закрыт еще перед саммитом, а кроме того, у ГИБДД нет конвертов для рассылки нарушителям «писем счастья».
Депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ считает нехватку конвертов отговорками, а неиспользование «Парконов» - стремлением протолкнуть скорейшее внедрение в крае очередной системы коммерческой эвакуации под «крышей» УВД.
«Поправки к закону об эвакуации приняли пока только в первом чтении, - сообщил «ЗР депутат. - Краевой парламент сделал, как просила администрация края - убрал из закона ограничение по стоимости хранения. Должно пройти еще два чтения, последнее - 30 января. Когда примут в третьем чтении, краевой департамент по тарифам сможет установить любую стоимость хранения. При этом ограничений на стоимость эвакуации и так не было, ее устанавливал департамент без участия депутатов».
Криминальный оттенок
Некоторые автомобилисты помимо финансовых нестыковок в возвращении «автомигов» видят и возможность осложнения криминальной обстановки на дорогах.
Работа эвакуаторов напрямую помогает угонщикам, поделился своим мнением с «ЗР» автомобилист Геннадий. «Не найдя своего авто на месте, люди звонят в дежурную часть ГИБДД и заявляют об угоне. Их приглашают в отдел, чтобы выяснить, а не был ли автомобиль эвакуирован. По телефону такой справки не дают. И вот человек тратит час на дорогу, потом мотается по отделу от дежурки до каких-то кабинетов, и через два часа ему сообщат, что автомобиль находится на штрафстоянке. А если ее угнали? Об этом полиция, получается, тоже узнает только через два часа вместе с владельцем. В поиске машины важны первые минуты, а потом концов не найдешь».
Суета с поиском своих машин для автовладельцев Владивостока началась еще перед Новым годом, так как свою работу коммерческие эвакуаторы начали накануне праздников. Пока стоимость хранения авто на арестплощадке остается ограниченной законодательно, основные деньги коммерсанты зарабатывают на процедуре погрузки-выгрузки, которая в данном случае значительно превышает обычные рыночные расценки и доходит до 3 тыс. рублей. Если будут сняты ограничения по тарифам, прибыльность этого бизнеса может возрасти еще в несколько раз.
При этом, как можно было заметить, пробок в предновогоднем Владивостоке отнюдь не убавилось. Из чего можно сделать вывод, что эвакуаторы либо не справляются с поставленной задачей, либо их роль во всей этой истории несколько отличается от декларируемой.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним09:48, 10.01.2013#
припаркованные вдоль дороги машины, конечно добавляют проблем. скорее пробки там из-за двух пересекающихся на океанском проспекте потоков: одни (те кто едет от гума) хотят перестроиться для поворота по фонтанной на алеутскую, другие (те кто едут со стороны администрации пк)уехать на фуникулер и все это на протяжении участка дороги до изумурд-плазы. если б все упиралось только в припаркованные машины то более-менее нормальное движение было бы начиная с театра горького - там машины уже едут в один ряд.
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Псевдоним10:05, 10.01.2013#
У нас удивитильная привычка бороться со следствием а не с причиной ее породившей. Машины вдоль дорог переместились с разогнанных стоянок и парковок, которыехотя бы в небольшомно все-таки были. Почему никто не ответил за наглый обман со стройкой напротив мерии, когда обещали многоуровневую парковку , на месте парковки кстати. Почему бизнес-центры и торговые цетры строятся без парковок- это вообще нонсенс, в любой цивилизованной стране такого просто быть не может. Кому нужна церковь в цетре города, рядом площадью- местом массовых мероприятий? Из-за церкви снесли две цивилизовынных недорогих парковки возле площади и поликлиники, которые очень необходимы там. С того самого момента, кстати пробки в центре увеличились в разы. Кто принимал решение о строительстве церкви там, за чей счет она строится?
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Лекс09:46, 10.01.2013#
Да фигня все это, пусть сначала сделают парковки в центре, вот у америкосов показывают чтоб выписать штраф за неправильную парковку владелец авто не нужен, так пусть гибдоны свои откормленные попы вытащат из теплых японских авто и пойдут в народ, выписал штраф и под лобовое, и дальше так, не оплатил владелец авто штраф - через суд долбить, в центре пробки ну так поставить туда экипажа два три которые бы разгоняли паркующихся. . . А эвакуация где ты хер пойми кому 3 штуки отдаешь за поднятие и выгрузку машины, да еще когда ее нач. упр. МВД и местные депутаты в месте краевой администрацией продвигают, это уже даже не корупция, это куда круче. . . .
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олег09:46, 10.01.2013#
"Из чего можно сделать вывод, что эвакуаторы либо не справляются с поставленной задачей, либо их роль во всей этой истории несколько отличается от декларируемой" - цель любой ком. организации - получение прибыли (желательно сверхприбыли). Должен быть большой штраф за нарушение правил парковки, а не издевательство над людьми при получении машины. В городе десятки предпринимателей перевезут авто и поставят на охраняемую парковку по вменяемым ценам.
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Справедливый09:58, 10.01.2013#
Всё это чушь собачья. Услуги эвакуатора нужны тогда И ТОЛЬКО тогда, когда автомобиль реально создаёт проблемы при не правильной парковке. Во всех остальных случаях достаточно штрафов. И не надо что-то глобальное придумывать, есть фотовидео-фиксация нарушения, штраф по почте и всё. За день можно кучу денег наколотить в бюджет.
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Читатель10:17, 10.01.2013#
Кто придумал и от куда всё пошло? Раньше не было ни лежачих плицейских, не перегораживали дороги леерным ограждением, ни эвакуаторов и т. д. Как начались комерческие структуры, сразу всем захотелось заработать ни на чём как можно больше денег. Ценники ставят за услуги ни как не пропорционально зарплате. Взятки требуют в наглую, не скрывая. А народ молча всё это переносит. Так хочется вернуться во времена до перестройки.
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Псевдоним10:35, 10.01.2013#
Кстати да, начинаю теперь понимать наконец мудрость вождя. Правд потом опять начнут петь про массовые"ни за что" наказания. . . первую очередь поражает неприкрытая наглость ценнобразования- какие, пардон, 800 рублей?почему вообще цена должна отличаться от цены на обычной стоянке? Я понимаю работа эвакуатора, тоже кстаи завышенная. Это что, узаконенный грабеж? Это и есть объявленная ввп стабильность?
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Припаркованные автомобили действительно создают пробки. Посмотрите на поток по светланской в районе ГУМа - там транспорт может идти только в одну полосу, т. к. все остальное занято припаркованными машигами. пробки значительно сокращаются, когда к нам приезжают чиновники и ГАИ разгоняет всех припарковавшихся на центральных улицах - вот тогда можно бысторо доехать через центр. Необходимо ЗАПРЕТИТЬ парковку вдоль центральных улиц. А что там собирался сделать Николаев - на это плевать, потому что многое из того, что он успел сделать, ( например продал муниципальные помещения своим подставным фирмам)попахивает не заботой о городе, а заботой о его кармане.