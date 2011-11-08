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Из-за дорожных пробок владивостокцы больше пьют
Владивостокские автомобильные пробки вынуждают гостей на свадьбе напиваться намного раньше, чем они успевают добраться до места назначения.
Так, из-за медленного дорожного движения, вызванного большим количеством автомобилей, узкими дорогами и строительством объектов к саммиту АТЭС,
за свадебный сезон 2011 года
дополнительно было выпито
более 9 тысяч литров шампанского*.
Представители компании по прокату лимузинов LimoClub рассказали, что наибольшей популярностью среди владивостокских новобрачных пользуется ЗАГС Первомайского района, расположенный в достаточном отдалении от центральной части города. Поэтому в пятницу и субботу свадебные кортежи, выбираясь с Чуркина через километровые пробки, теряли до 1,5 часов. Но самым проблемным дорожным участком для свадебного сезона стал пригород Владивостока, на котором молодожены и их гости проводили от 1 до 2,5 часов.
По мнению экспертов, сезон свадеб 2011 года выпал на одну из самых активных фаз строительства и реконструкции объектов во Владивостоке. «Дорожные проблемы были в этом году достаточно серьезными, но в 2012 году они будут уже не столь актуальны. Владивосток с каждым днем преображается, на следующий год мосты будут сданы в эксплуатацию, а в пригороде строительные работы уже входят в заключительную стадию, поэтому можно с уверенностью сказать, что в следующем году у молодоженов на одну головную боль будет меньше», – рассказал Дмитрий Гранкин, директор компании LimoClub.
Стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию моста через бухту Золотой Рог и моста на остров Русский появится много новых живописных мест для свадебных фотографов. Скорее всего, сотрудники ГИБДД будут пресекать незаконные фотосессии на мостовых переходах, тем не менее, на самом острове Русский можно будет легально облюбовать несколько красивых мест для съемок.
*при расчете учитывались следующие показатели: в пробке 5 гостей выпивали по 5 бокалов шампанского в период с 15 июля по 15 октября; 20 свадеб в день на один ЗАГС г. Владивосток (примечательно, что в пиковые дни ЗАГС Первомайского района регистрирует до 45 браков).
Досье: Vllimuzin.ru – самостоятельный проект в сфере услуг, реализуется компанией ООО «Кимберлит», которая предлагает прокат, аренду лимузинов, ретро автомобилей, авто VIP-класса. Это единственная компания во Владивостоке и Приморском крае, имеющая в собственности настоящие ретроавтомобили, выпущенные в 50-60 гг. прошлого века, также в автопарке есть эксклюзивные лимузины разных марок.
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