Во Владивостоке прошла акция для маленьких пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке прошла акция по пропаганде обеспечения безопасности детей-пассажиров «Маленькому пассажиру Большое внимание». В программу входили конкурсы, советы по обеспечению безопасности, посещение музея Госавтоинспеции Приморского края.

Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю организовали акцию «Маленькому пассажиру Большое внимание» на центральной площади города. Проблема заключается в росте аварий с участием детей, а в этом году погибло уже 11 детей-пассажиров. На площади собрались около 50-ти человек.

Мероприятие началось с детских конкурсов «Лучший украшенный автомобиль», «Лучший рисунок мелом на асфальте уникального дорожного знака», фотоконкурса «Подарил жизнь? А теперь сохрани её!». Екатерина Шелгаева исполнила песни, посвященные безопасному движению и инспектору ДПС. Позже прошли забавные игры, викторины, особенно публику оживила популярная ныне игра в пантомиму «Крокодил», в которой принимали участие и взрослые, и дети.

Научный консультант рассказал о видах автомобильных устройств по весовой категории для перевозки детей. Он настоятельно рекомендовал, чтобы новорожденные дети проводили время в машине не более чем полтора часа. Важно, чтобы устройство было прикреплено к сидению правильно, согласно инструкции. Сотрудники ГБДД считают обязательным использовать данные приспособления, потому что их главная задача – безопасность и сохранение жизни.

Заместитель начальника управления ГБДД по Приморскому краю, подполковник полиции Юрий Колесников сообщил: «Основная цель мероприятия показать не тем людям, которые уже приобрели специальные детские устройства, что они им необходимы, арассказать тем участникам, которые еще не побеспокоились о безопасности своих детей при перевозке. Самое главное, чтобы родители понимали, опасность подстерегает каждую секунду, и нужно позаботиться о мерах предосторожности».

Далее участники акции отправились в музей Госавтоинспекции Приморского края на остановку «Фабрика Заря», где наградили победителей конкурсов: семьи Романовых и Кожуховых. Организаторы планируют проводить подобные мероприятияпостоянно, чтобы пропагандировать безопасность движения.

Анита ЖУК.