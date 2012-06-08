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Во Владивостоке власти найдут недовольным горожанам землю под автопарковки

08 Июня 2012, 18:34 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел совещание по вопросу строительства во Владивостоке административного здания управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. В нем также приняли участие директор департамента земельных отношений края Михаил Заиченко, представители городской администрации и УФНС Россий по Приморскому краю, а также жители Первомайского района Владивостока.

Под строительство здания Федеральной налоговой службы в крае был определен земельный участок на улице Надибаидзе. Как доложила вице-губернатору руководитель УФНС по Приморскому краю Галина Колесникова, в настоящий момент получено свидетельство на право собственности, проект полностью соответствует всем градостроительным нормам. В новом здании будет расположено как краевое управление, так и отделение налоговой службы по Первомайскому району. Сейчас районное отделение расположено на проспекте 100-летия Владивостока и первомайцы вынуждены добираться в налоговую службу через весь город.

Между тем часть жителей все же недовольна таким соседством - сегодня на месте будущей стройплощадки находится автопарковка. По словам горожан, вопрос парковки автомашин в этом районе стоит достаточно остро.

Как сообщил вице-губернатор Владимир Балан, сегодня администрация Приморского края заинтересована, чтобы в крае строились объекты соцкультбыта и автомобильные парковки. «Проблема нехватки автостоянок ощущается во всех районах города. Но в данном случае рядом с автостоянкой находятся школа и детский сад, такое соседство нельзя назвать безопасным. Мы готовы предоставить несколько земельных участков в данном районе под строительство полноценных автостоянок. Это позволит решить проблему парковки и близлежащих территорий», - отметил Владимир Балан.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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