Одну из дорог Владивостока на трое суток закроют для автотранспорта

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. В связи с производством работ по прокладке электрокабеля временно будет прекращено движение автотранспорта по дороге, проходящей по улице Пологой в районе дома №46. Движение на этом участке дороги будет перекрыто с 00 часов 8 июня по 00 часов 11 июня.

Объезд будет осуществляться по улицам Прапорщика Комарова, Уткинской, Фонтанной, Алеутской, Океанскому проспекту. Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».