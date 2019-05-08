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Во Владивостоке устанавливают необычные парковочные знаки

08 Мая 2019, 14:59 | Владивосток
Во Владивостоке набирает силу социальный проект «Парковки для мам с детьми». Его цель – сделать максимально удобным посещение торговых центров и социально важных объектов мамам с детьми. Перед праздником Победы организаторы проекта установили специальный знак на парковочной территории еще одного, второго по счету торгового центра и рассчитывают, что инициативу поддержат и другие предприниматели.
 
На знаке – изображение мамы с детской коляской и привычная для автомобилистов «Р».

«Отдаем себе отчет, что юридически наш знак не имеет никакого веса, – рассказала инициатор проекта Ксения Князева. – Здесь приходится рассчитывать только на сознательность предпринимателей, которые идут нам навстречу, и наших граждан. Тот, у кого есть маленькие дети, поймут нас в первую очередь. Уверены, что бизнес нас тоже поддержит. И уже поддерживает».

По словам Ксении, проект задуман в первую очередь для родителей с грудными детьми, которых чаще всего, совершая покупки, держат на руках или пересаживают из машины в коляску. Именно поэтому в таком случае важно, чтобы парковочное место находилось недалеко от входа в магазин, было свободно и по возможности - бесплатно.

«Когда к нам обратились с предложением оборудовать на парковке специальные места для мам-автомобилистов с детьми, мы откликнулись сразу, - говорит директор ООО «БУШЕ» Роман Люлькин. - И в первую очередь потому, что мы сами – родители и знаем, как непросто с маленьким ребенком совершать покупки».

Напомним, с просьбой установить во Владивостока дорожные знаки «Мама с малышом» в апреле разместили пост в Инстаграме две молодые мамы - Ксения Князева и Людмила Куприенко. Тогда на призыв откликнулись в торговом центре «Авангард». В результате установлено два знака, парковка для мам там бесплатна. Накануне участником проекта стал еще один ТЦ - «Мясной рынок» (ООО «БУШЕ») на улице Спортивной. Девушки надеются, что в будущем их инициативу поддержат и на государственном уровне.

«Предприниматели любят говорить о своей социальной активности, но нередко это лишь слова. Проект «Парковки для мам с детьми» – та самая возможность поддержать незащищенные слои населения и заявить о себе, как неравнодушном бизнесе, - считает глава Владивостока Олег Гуменюк. – Уверен, к акции присоединятся и другие торговые центры, спортивные комплексы, точки питания и социальные учреждения».

 
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Теги: владивосток  дорожные знаки  парковка 



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