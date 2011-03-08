Не женский бизнес Ирины Кулик

Относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Этому принципу неизменно следует Ирина КУЛИК, генеральный директор компании «Автомеханика», крупнейшего на Дальнем Востоке поставщика оригинальных запчастей для японских автомобилей. В этом принципе – ее секрет успеха.

Как говорят сотрудники компании, Ирина Анатольевна могла бы наслаждаться прелестями принадлежности к классу бизнесвумен. Компания отстроена, укомплектована и представляет собой прекрасно отлаженный и функционально работающий механизм. Живи да радуйся!

Но! Ирина Анатольевна, всегда рядом, даже когда ее нет в своем кабинете на одной из владивостокских «авто-стрит» - Военном шоссе. Последнее, или, как сегодня модно говорить, резолютивное решение, остается за ней.

- Ирина Анатольевна, насколько справедливо суждение, что минус женщины как руководителя предприятия - в ее материнской сущности. Сопереживание, которое свойственно дамам, обостренное чувство ответственности за людей могут отрицательно сказаться на результате?

- Сколько людей, столько и мнений, но если ты способен собрать команду, окружить себя профессионалами, людьми, которым можешь доверять, то успех рано или поздно придет, независимо от твоей гендерной принадлежности. Хотя, соглашусь, что понимание того, что коллектив компании – это большая семья, есть. И пришло в момент, когда стали подрастать дети. Порой ловила себя на мысли, что некоторые моменты в работе с коллективом до боли напоминают отношения с детьми. Особенно, когда приходится заниматься воспитанием работников…

- Не секрет что «Автомеханика» - это семейный бизнес, который вы еще на заре приморского авторынка как такового начинали вместе с мужем. Не в обиду Андрею Валерьевичу, но все, кто работают с «АМ», в первую очередь говорят о вас как о лидере, директоре, хозяине бизнеса?

- Я в ответе за принимаемые решения, персонал, партнерские и договорные отношения, но вся техническая часть - на плечах мужа. Он мой первый помощник, друг и опора. Умение ввести новые позиции, опробовать и внедрить новые направления, осуществить архитектурный замысел - то, что сегодня модно называть инновациями, все под силу такому талантливому человеку, как мой муж. В том, что не было ни одного провального проекта, которым занималась «Автомеханика», полностью его заслуга.

- Три года назад правительственный удар по подержанным иномаркам смел с рынка очень многих. Вы выстояли. В чем причина и залог такой жизнестойкости?

- Ответ очевиден: коллектив компании, ее менеджмент, просчитавший и предвидевший все риски, плюс наши верные партнеры. Когда в 2008-2009 годах начался спад на рынке, в том числе и запасных частей, мы не дрогнули, не уменьшили объемы! В нас верили наши коллеги по всей стране, это вселяло уверенность. Несмотря ни на что, мы не сократили персонал, остались в силе все социальные гарантии работникам.

- Ввоз подержанных автомобилей снизился до минимума, в то время как продажи новых машин, в том числе под японскими брендами, только растут. Вы не боитесь, что вас «вымоет» с рынка?

- Думаю, что еще минимум 10 лет подержанные японские иномарки будут доминировать в Приморье и на Дальнем Востоке. С другой стороны, мы не разборка и не комиссионка: 90% нашего предложения – это новые оригинальные запасные части, которыми оснащаются сборочные производства японских автогигантов! Но уж если что-то и произойдет в плане «вымывания», будем работать с запасными частями для автомобилей всех мировых производителей без исключения.

- Успешность вашей компании подтверждается из года в год, и не секрет, что вы как кость в горле для очень многих участников рынка запасных частей.Бывают ли поползновения на ваш бизнес, происки, нечестная игра и т.д.?

- Да сплошь и рядом! Мы ощущаем постоянный прессинг со стороны конкурентов. Причем давление персональное, когда каждому нашему сотруднику поступают предложения: их пытаются переманить, не стесняясь в обещаниях «золотых гор»!

- И насколько успешно?

- Несмотря на то, что кадровый вопрос очень больной и острый, у нас нет того, что принято называть «текучкой». Скажу более, такое пристальное внимание к нашим работникам со стороны конкурентов, когда в кадровых агентствах продавцы и менеджеры, имевшие опыт работы в нашей компании, стоят на первом месте, еще раз доказывает правильность выбранного пути и развития в целом.

- Каким вам видится будущее приморского авторынка и «Автомеханики» в нем?

- Знаете, я не так давно обратила внимание на стоимость автомобилей. Честно говоря, я была шокирована ценником, мягко сказать – нереальным, когда за 15-18-летние машины просили какие-то безумные деньги. Именно отсюда начинается бережное отношение к своим автомобилям, что не может не радовать. Когда владельцы вкладываются в ремонт и обслуживание, сами того не подозревая, вкладывают в собственную безопасность.

Поэтому без тени самоуверенности я считаю, перспективы у нашего бизнеса неплохие. С одной стороны, с другой – это огромная ответственность. Мы не имеем право на ошибку в том плане, что в погоне за прибылью начнем уменьшать издержки.

Сегодня на рынке полно продукта, или правильнее будет сказать, сублимации известных мировых автомобильных производителей. Такая перманентная выгода сможет обернуться негативными последствиями для компании, для бренда, который известен далеко за пределами Приморского края как серьезный поставщик и партнер.

- Но многие компании, уйдя от работы с оригинальными запчастями, переключившись на «реплики», просто спасли себя от разорения. Более того, нельзя не заметить, что те, кто минимизировал свои вложения, даже в кризис смогли расшириться, переехав с холодных складов в солидные маркеты?

- Это их право, но мы не хотели бы повторения истории, которая произошла с компанией, которую можно назвать конкурентами, а можно – коллегами, когда ставка, сделанная на недорогие запчасти «южных районов Китая», фактически обанкротила сам бренд и создала массу проблем со сбытом.

Вообще же, я считаю, что вопросами поставок запасных частей надо заниматься глубже и ответственнее. Еще на заре своей работы мы с мужем объездили немало заводов в Японии, где знакомились не только с ассортиментом, но и с процессом производства. Ничего подобного я в других странах не видела и еще тогда решила, что если строить бизнес на запасных частях, то это будут запчасти «Made in Japan» с соответствующей гарантией производителя.

Скажу банальность, но качество – сегодня основной показатель успеха на рынке запасных частей. Потребитель, понимая, что время дешевых иномарок кончилось, лицом повернулись к своим автомобилям. Нужно любить автомобиль и себя в нем…