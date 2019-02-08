Владивосток всем миром собирает на Змеинку

Активисты объявили сбор средств на ремонт популярного картодрома Владивостока и ждут помощи администрации города

Змеинка – популярная среди любителей автоспорта трасса. Здесь проходят соревнования и тренировки сразу нескольких категорий спортсменов: мотоциклистов, дрифтеров и картингистов. Поскольку Змеинка находится в черте Владивостока и стоимость трассы очень демократична, ее выбирают как новички, так и профессионалы. А во время соревнований на территории спортивного объекта собираются спортсмены и болельщики со всего Приморья.

Объект находится в собственности администрации Владивостока и передан в пользование Владивостокской федерации картинга. Персонал Змеинки проводит уборку территории, обеспечивает безопасность трассы и электрификацию. В год Змеинка принимает до 40 соревнований по разным дисциплинам, и ежедневно открывается для тренировок спортсменов. Из-за растущей популярности автоспорта нагрузка на трассу увеличилась, а вот средств на ее ремонт не хватает.

«На Змеинке можно кататься с минимальными вложениями в тайматтак, дрифте, на мотоцикле. Лучше выкладывать всю свою любовь к скорости на автодроме, чем гонять в городе. Но сегодня народный автодром в ужасном состоянии, а любительский автомотоспорт в опасности», – считает автоспортсмен Андрей КОЛЕСНИКОВ.





Как стало известно корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог», Владивостокская федерация картинга объявила добровольный сбор средств на ремонт трассы Змеинки. Как рассказал председатель федерации Марк ШУЛЬЖИЦКИЙ, предполагается, что в сборе примут участие спортсмены, тренирующиеся на объекте. «Поскольку данных средств не хватит на полноценный ремонт трассы, мы хотим обратиться к администрации Владивостока с просьбой оказать содействие в ремонтных работах. Сейчас идет процесс сбора подписей автоспортсменов в поддержку этой инициативы. Таким образом мы хотим показать свою неравнодушную позицию в развитии автоспорта в столице Дальнего Востока», – отметил руководитель федерации картинга.

Общественный советник губернатора Приморского края Александр ЮРТАЕВ заверил, что столь важный спортивный объект, как Змеинка, может рассчитывать на поддержку властей. «Без внимания Змеинка не останется», – подчеркнул советник губернатора.