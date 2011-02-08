Строительство многоуровневых парковок во Владивостоке ждет «отмашку»

В апреле 2009 г. Администрация Приморского края передала администрации г. Владивостока девять земельных участков, на которых в городе предполагалось начать строительство многоуровневых парковок, призванных разгрузить улицы в центре города от паркующихся на них автомобилях, что мешает движению.

Считается, что для успешного решения этой задачи требуется создать порядка 3500 машино-мест. Строительство первой такой парковки на 100 машино-мест предполагалось начать уже в прошлом году в районе «Дальпресса». Но оно так и не было начато. Частные инвесторы не спешат форсировать строительство парковок, что в условиях существования более актуальных задач – фасады города, детские сады, дороги и пр. – вполне объяснимо. Не говоря об объектах саммита. В администрации города на вопрос: когда же начнется это, все-таки актуальное, строительство, ответили, что поскольку четыре авто-парковки по гостевым маршрутам города планируется построить к саммиту АТЭС, то это обязательно будет сделано. И беспокоиться по этому поводу нет смысла: такие сооружения относительно просты и, когда все готово, строятся очень быстро.

Надо полагать, что массовое строительство авто-парковок во Владивостоке начнется все-таки уже после 2012 г., когда и у строителей руки «развяжутся», и заказчики повысят активность. Пока же довольно многие проекты отдельных паркингов и в составе многофункциональных комплексов большей частью ждут более удобного для их строительства времени.

Пожалуй, лучше других в этом плане обстоят у компании «Мой дом», занимающейся комплексной застройкой квартала жилых домов по ул. Кирова,25. В составе комплекса в частности предусмотрена авто-стоянка на 280 машино-мест. Однако этот объект руководство компании также считает не самым главным. В первую очередь здесь строятся дома для людей. Во всяком случае, в холодное зимнее время на этой площадке строительные работы активно не ведутся. Но предполагается, что к концу года первая очередь парковки все-таки будет достроена. Тем более, что коробка уже готова, а рядом начато сооружение второй очереди.

Сегодня трудно представить насколько многоярусные парковки во Владивостоке окажутся востребованы приморскими автомобилистами. Стоит привести в пример информацию «Новых Известий» о провале в Москве программы «Народный гараж». Она по итогам 2008-2010 гг. была выполнена всего на 1,6%. Из 182 паркингов, которые предполагалось ввести, было введено всего лишь три. И на 133 таких объектах работы приостановились. Дело в том, что автомобилисты, чьи гаражи сносились под строительство этих паркингов, просто обиделись на столичные власти. Они просто бойкотируют эти сооружения.

Не получится ли так и у нас, что парковки появятся, а пользоваться ими не захотят.