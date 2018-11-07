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Оперативное решение Кожемяко позволило отремонтировать во Владивостоке несколько тысяч квадратных метров дорог
Только за прошедшие выходные в городе отремонтированы несколько улиц
Океанский проспект, улицы Вилкова, Фадеева и многие другие отремонтировали в краевом центре в минувшие выходные дни. Восстановление дорожного покрытия ведется на наиболее аварийных участках дорог. За три дня подрядные организации отремонтировали более 3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.
«Работы по асфальтированию проведены по проспекту 100-летия Владивостока, 18, 133-137, Вилкова, Фадеева, Стрелковой, Некрасовской, Океанскому проспекту, частично отремонтированы улицы Военное Шоссе и Шепеткова. Уложено более тысячи тонн асфальта», - подчеркнули специалисты, мэрии города. Подготовка участков дорог к асфальтированию проведена на ул. Узбекской, Партизанском проспекте, Воропаева, Приходько, частично на улице Шкотовской.
Ремонтные работы продолжились на Военном Шоссе, Партизанском проспекте, Воропаева, Приходько, Шепеткова, Узбекской, Шкотовской. Бригады приступили к подготовке участков для ремонта на ул. Сипягина, Карской, Каплунова, Пушкинской, Володарского, Надибаидзе и в Академическом переулке.
Напомним, что на прошлой неделе врио губернатора Олег Кожемяко активно занимался проблемой дорог региона. И всего за неделю были приняты решения о выделении дополнительных средств на ремонт дорог, ускорении темпов ремонта (в том числе через организацию круглосуточной работы), смене руководства профильного департамента и Примавтодора. Как итог – дороги ремонтируют по всему краю, что не может не радовать автомобилистов перед зимой.
Ситуация с ремонтом дорог в очередной раз показала, что зачастую многие проблемы связаны с отсутствием выстроенной системы управления и бюрократическими проволочками. Кожемяко фактически начал решение проблемы именно с этого.
В частности, возобновить аварийно-восстановительный ремонт во Владивостоке позволило дополнительное финансирование из дорожного фонда Приморского края. Решение выделить дополнительные средства и возобновить ремонт дорог в краевом центре как раз принял Олег Кожемяко. За первую неделю дорожные бригады отремонтировали более 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия во всех районах города.
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