Пущено движение по путепроводу М–60 в Приморье

В воскресенье началось движение автомобилей по путепроводу на трассе М – 60 у поворота к городу Артему. Протяженный путепровод дает возможность миновать проблемный перекресток при повороте к Артему и пролегающие рядом железнодорожные пути.

Путепровод пока не освещен и эксплуатируется без дорожной разметки, но все же существенно ускоряет движение на этом участке трассы. Однако пока он создает проблемы водителям автомобилей, выезжающим из поселка Трудового и желающим повернуть в сторону Уссурийска. На участке нет знаков и светофора, автомобилям, следующим из Трудового, приходится пережидать поток транспорта.

Выезд из Артема в сторону Владивостока осуществляется по прежней схеме: сначала поворот направо, потом разворот на путепровод.