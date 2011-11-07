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Пущено движение по путепроводу М–60 в Приморье
В воскресенье началось движение автомобилей по путепроводу на трассе М – 60 у поворота к городу Артему. Протяженный путепровод дает возможность миновать проблемный перекресток при повороте к Артему и пролегающие рядом железнодорожные пути.
Путепровод пока не освещен и эксплуатируется без дорожной разметки, но все же существенно ускоряет движение на этом участке трассы. Однако пока он создает проблемы водителям автомобилей, выезжающим из поселка Трудового и желающим повернуть в сторону Уссурийска. На участке нет знаков и светофора, автомобилям, следующим из Трудового, приходится пережидать поток транспорта.
Выезд из Артема в сторону Владивостока осуществляется по прежней схеме: сначала поворот направо, потом разворот на путепровод.
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