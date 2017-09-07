На острове Русском открылась первая в Приморье зарядка для электроавтомобилей

В первый день III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском был открыт первый в Приморье зарядный комплекс для электромобилей. В период проведения форума объект будет работать в тестовом режиме бесплатно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Комплекс состоит из двух зарядных станций. Каждая станция оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Объекты являются автономными.

В церемонии открытия станции участвовал министр энергетики РФ Александр НОВАК, который отметил, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке зарегистрировано порядка 100 электромобилей, однако в ближайшей перспективе этот показатель будет расти.

Досье «Золотого Рога»

ПАО «Россети» - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88% в капитале компании через Росимущество. В свою очередь «Россети» владеют 80,13% акций ПАО «ФСК ЕЭС», которое владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ.

Напомним, что ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) планирует инвестировать 48 млн рублей в первый этап строительства в Приморском крае завода по производству электромобилей. К строительству завода инвестор планирует приступить весной 2018 года. Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», резидентом которого ООО «Прометей» стало в июле.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.