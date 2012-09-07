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В центре Владивостока изменится схема движения общественного транспорта

07 Сентября 2012, 19:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что в связи с проведением 8 сентября праздничного представления на площади Борцов Революции... изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Маршруты №№ 39д, 31, 49, 62, 13д при движении с пл. Луговой автобусы будут осуществлять движение по ул. Капитана Шефнера – далее по ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – переулку Павленко – ул. Алеутской – далее по маршруту. При движении в обратном направлении – от Ж/д вокзала – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.

Маршруты №№17л, 23л, 24д, 54а, 55 при движении с пл. Луговой будут осуществлять движение по ул. Капитана Шефнера – далее по ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – далее по маршруту. При движении в обратном направлении – от Покровского парка – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.

Маршрут №54 при движении от Покровского парка – по ул. Алеутской – Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.

Маршруты №№7т, 45, 59, 60, 81 при движении от Ж/д вокзала – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – Океанскому проспекту – далее по маршруту.

Маршрут №90 от пл. Луговой – по ул.Светланской – ул. Капитана Шефнера – ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Уборевича – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – переулку Павленко – ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – ул. Светланской – ул. Луговой.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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