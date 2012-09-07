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В центре Владивостока изменится схема движения общественного транспорта
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что в связи с проведением 8 сентября праздничного представления на площади Борцов Революции... изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.
Маршруты №№ 39д, 31, 49, 62, 13д при движении с пл. Луговой автобусы будут осуществлять движение по ул. Капитана Шефнера – далее по ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – переулку Павленко – ул. Алеутской – далее по маршруту. При движении в обратном направлении – от Ж/д вокзала – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.
Маршруты №№17л, 23л, 24д, 54а, 55 при движении с пл. Луговой будут осуществлять движение по ул. Капитана Шефнера – далее по ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – далее по маршруту. При движении в обратном направлении – от Покровского парка – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.
Маршрут №54 при движении от Покровского парка – по ул. Алеутской – Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – далее по маршруту.
Маршруты №№7т, 45, 59, 60, 81 при движении от Ж/д вокзала – по ул. Алеутской – ул. Семеновской – Океанскому проспекту – далее по маршруту.
Маршрут №90 от пл. Луговой – по ул.Светланской – ул. Капитана Шефнера – ул. Пушкинской – ул. Суханова – ул. Уборевича – ул. Фонтанной – Океанскому проспекту – переулку Павленко – ул. Алеутской – ул. Семеновской – ул. Суханова – ул. Пушкинской – ул. Капитана Шефнера – ул. Светланской – ул. Луговой.
«Золотой Рог».
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