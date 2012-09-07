Движение в центре Владивостока и на Золотом мосту перекроют

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Концертная программа и праздничное мультимедийное представление с использованием пиротехнических средств и светотехнического оборудования пройдут в выходные дни во Владивостоке в рамках «Недели саммита АТЭС». На это время центральная часть Владивостока превратится в большую прогулочную зону.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничена парковка и движение автотранспорта в центральной части города и по мосту через бухту Золотой Рог, на мысе Чуркина, а также будет частично изменена схема движения на ул. Алеутской и Семёновской.

С 14 часов 08 сентября до 01 часа 09 сентября будет ограничено движение и парковка транспортных средств:

- по Корабельной набережной (от железнодорожного переезда в районе Морвокзала до пересечения Корабельной Набережной с улицей Светланской (в районе 178-го завода);

- по ул. Светланской (от пересечения улиц Светланская – Алеутская до дома № 68 по ул.Светланской);

- по ул. Лазо (от пересечения с ул. Суханова до пересечения с ул. Светланской);

- по ул. Уборевича (от пересечения с ул. Семёновкой до пересечения с ул.Светланской);

- по ул. Луцкого (от дома № 20 по ул. Суханова до дома № 12 по ул. Луцкого);

- по ул. Калинина (от дома № 271 до дома № 275, а также от дома № 42 до дома № 78);

- по ул. Черёмуховой (от дома № 2 до дома № 6);

- по ул. Огарёва (от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Некрасовской);

- по ул. Герцена (от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Некрасовской).

Кроме того, с 14 часов 8 сентября до 01 часа 9 сентября будет организовано двустороннее движение по ул. Алеутской (от пересечения с ул. Семеновской до пересечения с ул. Светланской). Кроме того, временно будет изменено направление движения автотранспорта по ул.Семеновской. Движение будет осуществляться по направлению от ул. Алеутской к Океанскому проспекту в одностороннем порядке. Объезд будет осуществляться по улицам 1-ая Морская, Тигровая, Пограничная, Батарейная, Западная, Алеутская, Светланская, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Суханова, Луцкого.

Двустороннее движение по ул. Алеутской предусмотрено для оптимизации движения со стороны Эгершельда. Автомобилисты, проехав по ул.Алеутской, смогут повернуть на ул.Семеновскую и выехать на Океанский проспект и далее в сторону Покровского парка. УГИБДД рекомендует при движении с Эгершельда двигаться по улице 1-я Морская далее по ул. Тигровой – Пограничной – Батарейной – Западной – Лесному переулку (при условии движения через Лесной переулок транспортных средств с высотой не более 3-х метров).

При движении со стороны улицы Луговой предполагается 3 варианта движения:

1 – Луговая – Светланская – Капитана Шефнера – Всеволода Сибирцева – Шилкинская;

2 – Луговая – Светланская – Пушкинская – Всеволода Сибирцева – Суханова – Луцкого;

3 – Луговая – Светланская – Музейный переулок – Пушкинская – Всеволода Сибирцева – Суханова.

Парковка транспортных средств жителей и гостей города предусмотрена на ул. Фокина с заездом с ул. Семеновской, по ул. Светланской (от ул.Алеутской до ул. Пограничной), по ул. Фонтанной (от Океанского проспекта до Алеутской) и на разворотном кольце троллейбуса на Покровском парке.

Время ограничения движения автотранспорта может быть скорректировано в соответствии с временем проведения праздничных мероприятий.

"Золотой Рог".