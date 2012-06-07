Саммит АТЭС во Владивостоке рождает много слухов

Объявленные ограничения на воздушное и прибрежное морское сообщение, возможность воспользоваться услугами турбаз на Русском, контроль передвижений по мосту на остров, связанные с саммитом, вызвали слухи о «автозачистках» во Владивостоке.

По словам и.о. начальника краевого управления ГИБДД Игоря ЕФИМЕНКО, команды лишать автовладельцев водительских прав нет. «Мы будем так решать задачи обеспечения безопасности, чтобы не создавать дискомфорта для жителей», - сказал он. Пресс-секретарь первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА Александр МАЧЕВСКИЙ также отметил, что от правительства не исходило требования «изъять у автомобилистов около 40 000 водительских удостоверений».

"Золотой Рог".