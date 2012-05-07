«Гранд Моторз» отметил день рождения

Всего полгода назад мир отметил столетие автомобильной марки Chevrolet, и в рамках этого события во всех странах, где есть представители этого бренда, включая Россию, прошли праздничные мероприятия. Во Владивостоке юбилей отмечала компания «Гранд Моторз» - официальный дилер входящих в концерн General Motors марок Opel и Chevrolet. В клубе «Сан-Ремо» прошла масштабная вечеринка, где публика приятно провела время в обществе друзей и партнеров компании.

И вот снова на улице «Гранд Моторз» праздник - первая годовщина открытия во Владивостоке дилерского центра Opel и Chevrolet! Предваряя первомайские демонстрации, разноцветными шарами и букетами цветов украшен главный офис компании, расположенный на Светланской, 83. Год назад именно в этот день распахнулись двери нового автосалона. Теперь здесь вновь собрались друзья, партнеры и клиенты компании, чтобы разделить радость общения и вспомнить этапы пройденного пути.

Гостей приветствовал генеральный директор «Гранд Моторз» Денис СТУДЕНКОВ, рассказавший о том, что первый год работы оказался весьма успешным для компании. Opel и Chevrolet за совсем небольшой срок сумели завоевать признание дальневосточников и обрести популярность среди клиентов.

«Мы дорожим каждым клиентом и этот праздник организовали именно для вас», - сообщил собравшимся Денис Владимирович. Фуршетный стол и вина от партнерской компании «Винлаб» в этот вечер молчаливо подтверждали клиентскую ориентированность приморского представителя продукции концерна GM.

Штаб-квартира General Motors, как известно, располагается в Америке, поэтому неудивительно, что среди приглашенных гостей оказалась и генеральный консул США во Владивостоке госпожа Сильвия Рид КУРРАН. Она напомнила, что марка Chevrolet входит в топ-тен популярных автобрендов за океаном, и выразила уверенность в том, что российский Дальний Восток и Приморье также сумеют по достоинству оценить высокое качество и великолепные технические характеристики автомобилей этой марки.

«Вы выбрали правильную стратегию освоения рынка», - обращаясь к руководству «Гранд Моторз», призналась госпожа Курран, - вы создаете сервисные центры, удобные демонстрационные залы и проводите гибкую кредитную политику. Все это, безусловно, поможет вам в дальнейшем развитии».

Стоит отметить, что слова американского консула насчет удобства демонстрационных залов попали в самое яблочко: во всем Владивостоке, пожалуй, нет более уютно расположенного шоурума, чем тот, которым располагает «Гранд Моторз» - в самом центре города, на Светланской, 83.

В этом шоуруме, как и положено, проводятся презентации, две из которых оказались назначенными именно на день рождения компании. Гостям вечера были представлены новинки модельного ряда «Шевроле» - Chevrolet Cruze hatchback и Chevrolet Aveo. Первый автомобиль представляет собой седан среднего класса с багажником, открывающимся вместе с задним стеклом. Aveo – классический седан малого класса, американский вариант Toyota Corolla.

Кроме обеих новинок от Chevrolet, в салоне также присутствовали машины от Opel – внедорожник Opel Antara и полноразмерный седан Insignia, а на улице возле дилерского центра были представлены Chevrolet Spark, Chevrolet Epica, Chevrolet Lacceti, Opel Astra, Chevrolet Cruze. Всеобщий фурор вызвало прибытие на вечеринку желтого Chevrolet Camaro с «говорящим» номером С001ЕХ. Его владелица Нионилла ГУРКИНА получила приз в номинации «Индивидуальность как стиль жизни».

Нужно сказать, организаторы праздника не поскупились на призы. Подарки от компании и многочисленных партнеров праздника получили клиенты по номинациям, первый клиент - Михаил ШАХМАТОВ, семейный выбор - Игорь Вячеславович и Светлана Валерьевна НАУМОВЫ, корпоративный клиент - «Восток Такси», г. Уссурийск. Лучший TEST DRIVE (Владивосток – Москва - Севастополь - Владивосток) - Алексей Алексеевич БУЧУМОВ. Все остальные клиенты приняли участие в лотерее на подарки от автосалона и партнеров. Главный же приз лотереи, 10 дней и ночей на о. Сайпан в отеле Pacific Islands Club, выиграл владелец Chevrolet Captiva Александр ЦЫМБАЛ.

В целом, событие получилось красивым и оригинальным, что единодушно отметили все опрошенные «ЗР» клиенты компании. Думается, что Opel и Chevrolet в Приморье ждут хорошие перспективы и ровные бизнес-дороги.

Официальные партнеры мероприятия: ОСАО «ИНГОССТРАХ» в г. Владивостоке, ОАО «Газпромбанк» в г. Владивостоке.

Партнеры: отель Pacific Island Club, о. Сайпан, кондитерский дом «Тортония», салон свадебной и вечерней моды Slonovskiy, сеть салонов европейских украшений «IST’A», салон красоты PLATINUM, студия цветов «Глариоза», страна удивительных вещей «Неокубия», группа компаний «Навигатор», алкогольный дискаунтер «ВИНЛАБ», Head Hunter.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».