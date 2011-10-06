Владивостокскому трамваю исполняется 99 лет

9 октября, исполняется 99 лет владивостокскому трамваю.

Выйдя на линию в далеком 1912 году, он стал первым в азиатской части России и одной из визитных карточек города. Сохранилась фамилия первого водителя владивостокского трамвая - ВИГУРСКИЙ.

Сегодня в связи с масштабной реконструкцией городских дорожных и коммуникационных сетей трамвай работает только на одном маршруте от Баляева до Спортивной, но остается востребованным и надежным средством передвижения, еженедельно перевозя до 150 тысяч пассажиров.

Как рассказала директор ОАО "Электрический транспорт" Лилия КОЗЛОВА, 7 октября в 11 часов утра на разворотном кольце "Баляева" состоится торжественный выход на линию специального трамвая, посвященного этой знаменательной дате. В программе - поздравления трамвайщиков и пассажиров, различные викторины и другие сюрпризы.

Для освещения мероприятия приглашаются представители СМИ Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.