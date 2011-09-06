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Во Владивосток возвращаются эвакуаторы
06 Сентября 2011, 22:53 | Владивосток
В столицу Приморья после недолгого перерыва возвращаются компании-эвакуаторы.
По информации «ЗР», на этой неделе во Владивостоке заработает муниципальное предприятие, которое и займется эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Ожидаемое прибытие высоких гостей, вплоть до премьера России, лишь ускорило внедрение принудительной эвакуации автомобилей в неположенных местах.
Во избежание напряженности и возврата поборов на этом промысле, как уже сообщал «ЗР», мэрия сама организовала муниципальное предприятие, закупила спецтранспорт. Эвакуаторщики готовы в среду начать зачистку центральных улиц.
Автор: Юрий Рогов
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