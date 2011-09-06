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Во Владивостоке открылся дилерский центр немецкого концерна Volkswagen
С тех пор, как в верховьях Амура строители федеральной трассы Чита-Хабаровск пробили просеки в даурских сопках, Владивосток стал местом старта и финиша многочисленных автопробегов.
Последняя неделя августа ознаменовалась прибытием/отправлением сразу трех. Из Владивостока на запад отправились два агитпробега: «Убитые дороги» в сторону Калининграда, и «Дорогами великих строек» в сторону Сочи. В обратном же направлении – из Калининграда во Владивосток, прибыл коммерческий автопробег «Большое путешествие Amarok», рекламирующий возможности нового пикапа фирмы Volkswagen.
Впрочем, реклама и агитация всегда шли рука об руку. «Убитые дороги», к примеру, агитировали не столько за качество дорожного покрытия, сколько за участие в политических проектах Кремля: пробег был запущен «Объединенным народным фронтом», и материально обеспечен заводами ВАЗ и «Соллерс», предоставившими для него свои автомобили.
«Дороги великих строек» тоже говорили сами за себя. Как и «Убитые дороги», стартовавший при материальной поддержке завода «Соллерс», автопробег прошел под слоганом «Сегодня стройки – завтра Победы!», что как бы намекает на возможность ведения в будущем неких успешных боевых действий. Если бы не планируемые по ходу маршрута возложения цветов к монументам воинам-освободителям в каждом городе, участников подобного мероприятия вполне можно было бы заподозрить в пропаганде войны.
Единственным автопробегом мирного капиталистического характера из этой троицы можно назвать лишь «Большое путешествие Amarok». Организованный коммерческим подразделением немецкого концерна Volkswagen, этот пробег не тащил за собой явный политический хвост, а был всего лишь деловым предприятием. Хотя и тут не обошлось без великодержавных ноток: слоган путешествия гласил «Россия и Amarok – больше, чем ты думаешь!».
Впрочем, имперские амбиции нынче являются весьма ходовым товаром, и потребляются «на ура». Претензии будущих автовладельцев на державную исключительность прекрасно дополняются характеристиками самой империи Volkswagen. Пикапы Amarok производятся не где-нибудь, а в Аргентине, и для того, чтобы попасть во Владивосток, совершают почти кругосветное путешествие.
Аргентинскую сборку выдают торчащие из окон резиновые уплотнители, но Amarok – это не единственное, что готов предложить Volkswagen на Дальнем Востоке. Как сообщили в компании «Сумотори», ставшей официальным дилером Volkswagen во Владивостоке (именно к открытию дилерского центра была приурочена церемония финиша автопробега «Большое путешествие Amarok), в ассортименте будут представлены все модели коммерческого транспорта этого немецкого производителя. Это Volkswagen Caddy, Transporter, Multivan, Caravelle и их модификации.
Поскольку все упомянутые автомобили представляют собой микроавтобусы, данное событие можно рассматривать как хорошую новость для владельцев и пассажиров муниципального и коммерческого автотранспорта. Ведь по совокупности потребительских качеств Volkswagen намного превосходит ту же «Газель», а что касается цены, так и проезд в общественном транспорте Владивостока с 1 сентября стал дороже на 2 рубля…
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