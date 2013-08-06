Владивостокские пробки вышибают всем миром

К обсуждению проблем владивостокских пробок подключились эксперты

с мировым именем

Избавить Владивосток от пробок можно с помощью простых рецептов. Немного математической физики, немного информационных технологий, побольше здравого смысла – и движение станет гораздо свободнее. Об этом говорил на семинаре «Теория и практика решения транспортных проблем городов» профессор Исследовательского центра современной науки и технологии Токийского университета, эксперт в области решения транспортных проблем городов Кацухиро НИСИНАРИ.

Семинар прошел в библиотеке ДВФУ на Океанском проспекте, к участию в нем были приглашены сотрудники транспортных компаний, специалисты-дорожники, чиновники городской и краевой администраций, а организовал мероприятие Японский центр во Владивостоке.

Профессор джамологии

Любой, кто бывал в токийских аэропортах Нарита или Ханеда, знает, как просто и логично организовано движение пассажиров внутри этих огромных терминалов и насколько грамотно выполнены подъездные пути автомобильного транспорта к воздушным воротам. Непосредственное участие в работе над организацией движения потоков транспорта и пешеходов на этих объектах принимал и Кацухиро Нисинари. Японский профессор является автором многих работ по заторологии – науке, посвященной изучению вопроса возникновения дорожных пробок и заторов. Он ввел в обиход и сам термин «заторология» (jamology).

Неудивительно, что во Владивостоке ученый нашел прекрасный образец для своих исследований. Стараниями действующей администрации города дорожный трафик в столице Приморского края изобилует примерами хорошо организованных пробок и заторов. И накануне лекции сотрудники транспортного отдела мэрии вместе с профессором Нисинари проехали по городу и продемонстрировали ему свои достижения.

Много лет назад, когда японский автопром только начинал покорять мир, на улицах городов Страны восходящего солнца наблюдалась похожая картина: массы автомобилей стояли в пробках, выхлопные газы заполняли все окружающее пространство, регулировщики на токийских перекрестках работали в противогазах. Самым популярным средством движения в городе был мотоцикл.

Сегодня в Токио мотоциклистов намного меньше, чем автомобилистов, а пробки, подобные владивостокским, исчезли как класс. Хотя замедленное движение на некоторых улицах в определенное время, конечно же, еще встречается, но ежедневное изнуряющее многочасовое стояние уже давно в прошлом. Как и клубы дымных шлейфов, тянущиеся за автомобильным потоком. На любом японском автовокзале, которые обычно располагаются возле железнодорожных станций, можно свободно дышать, находясь рядом с автобусами. В то время, как воздух во Владивостоке на Семеновской площади больше напоминает газовую камеру. А стартующие в гору со светофора возле городской администрации грузовики порой оставляют за собой столь густую завесу, что сквозь нее никак и не разглядеть, чем же там занимается мэр в своем кабинете…

Рецепты Кацухиро Нисинари, которыми он поделился с российскими слушателями на прошедшем семинаре, как оказалось, довольно просты. Однако для того, чтобы они стали действенными, необходимы совместные усилия властей города и его жителей, которые должны принимать активное участие в противостоянии пробкам. Самое интересное, что многое из того, что предложил японец для жителей, давно известно автомобилистам Владивостока, а его рекомендации властям вкратце можно описать одной фразой Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» – «Улучшайте дороги!». При этом далеко не каждый приморский автомобилист готов следовать этим правилам, а об энтузиазме чиновников в деле улучшения дорог можно и вовсе промолчать.

Все гениальное просто

По мнению профессора, владельцам личного автотранспорта следует более рационально использовать возможности своего автомобиля и меньше ездить в одиночку, в особенности на большом и неэкономичном внедорожнике или пикапе. По возможности, лучше объединять свои поездки с поездками друзей и родственников, чтобы экономить как свои деньги, так и дорожное и парковочное пространство. Кроме того, без острой необходимости не стоит выезжать на дороги в часы пик, а маршрут движения надо продумывать заранее. Иногда добраться до пункта назначения можно быстрее более длинной, но свободной дорогой, чем забитой короткой. От властей в таком случае требуются усилия по налаживанию системы информации о пробках и регулирование дорожного движения.

«Участки спуска-подъема всегда являются объективными факторами ухудшения дорожной ситуации. По возможности следует избегать таких мест», - отметил японский гость некоторые особенности рельефа Владивостока. Во многих японских городах улицы также расположены на высоких и крутых склонах, а в западных и северных префектурах зимой часто выпадает снег, поэтому совет Кацухиро Нисинари был достаточно простым и банальным как для него самого, так и для его слушателей.

Таким же простым и знакомым способом избегания заторов стала и рекомендация использовать «шахматный» порядок перестроения при слиянии транспортных потоков. В этом случае автомобилисты в состоянии сами противостоять образованию затора. Хотя и здесь, по мнению профессора, власти тоже могут оказать содействие, выполнив на достаточном расстоянии сплошную разметку, нужную для того, чтобы какое-то время два потока шли параллельно. «В этом случае у водителей появляется время для расчета маневра. В случае видимого параллельного движения перестроение идет быстрее», - считает профессор Нисинари.

«При возникновении впереди затора следует использовать схему «медленно подъезжать и быстро выезжать». При подъезде к видимому затору максимально снизьте скорость и медленно приближайтесь, не обгоняя по соседней полосе, а при выезде из затора максимально быстро восстановите допустимую скорость движения», - советует японец, которому вторят российские Правила дорожного движения, прямо запрещающие выезд на перекресток в случае образования затора за ним.

Снять остроту пробок во Владивостоке может и более активное использование служебного транспорта, внедрение системы мониторинга и управления движением муниципальных автобусов, установка электронных информационных табло на проблемных участках и еще ряд других мер, положительно зарекомендовавших себя не только в Токио, но и в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и других городах.

Сравнительный анализ

Что касается сравнения японского и российского подхода к организации движения в городе, то различия видны невооруженным глазом. Во Владивостоке, к примеру, уже несколько лет администрация города пытается сделать из центральных улиц – Алеутской и Океанского проспекта - некое подобие фривея – скоростной дороги, соединяющей городские районы. Перевод улиц на одностороннее движение, закрытие поворотов – все это направлено на ускорение транзитных транспортных потоков. При этом в одном уровне с транзитом остается местное движение, интересы которого принесены в жертву.

Об интересах пешеходов вообще никто не заботится. С самых советско-черепковских времен в центре не появилось ни одного подземного пешеходного перехода, в то время как в японских городах подземные пешеходные зоны представляют собой целые кварталы, которые значительно разгружают автомобильное движение по поверхности. Летом прошлого года гигантский подземный переход стали строить даже в центре китайского приграничного Хунчуня, а у русских, как обычно, свой особый путь.

Что касается штрафных санкций за стоянку в неположенном месте, то в Японии с этим, действительно, строго, и суммы в $100-150, существенно бьют по кошельку. Вместе с тем каждый торговый центр имеет большую бесплатную парковку, иной раз даже на крыше и с лифтом, если нет места на земле. Пешеходные тротуары защищены от заезда автомобилей полуметровыми металлическими столбиками, которые справляются с задачей эффективнее, чем бордюр.

Но главное – все японские дороги и улицы вне зависимости от того, расположены они в центре Токио или в глухой горной деревне, имеют эффективную систему водоотвода, благодаря которой не только сохраняется асфальт, но и поддерживается чистота проезжей части, на которой не скапливаются лужи и грязь. Японский автовладелец может годами не посещать автомойку – его машина всегда остается чистой и радует глаз. Автопарк же Владивостока, к сожалению, после каждого дождя выглядит как стадо свиней, принявших грязевую ванну.

У приморских госслужащих еще есть время прислушаться к советам зарубежных экспертов, которые пока раздаются бесплатно. Однако, учитывая тот факт, что на семинаре одного из ведущих мировых экспертов по джамологии был замечен лишь один сотрудник мэрии и никого из администрации края, вполне вероятно, что российским чиновникам гораздо интереснее заказать кому-нибудь «своему» масштабные исследования, на которые можно выделить бюджетные деньги, и заняться их «распилом». Впрочем, это всего лишь предположение…

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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