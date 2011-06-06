Коррупционный техосмотр

Получить заветный талончик автомобилистам с каждым годом становится все труднее и дороже. Коррупционеры установили барьеры, оберегающие их финансовые потоки, буквально на всех направлениях. Такая информация прозвучала 15 апреля на заседании Комитета по региональной политике и законности ЗС ПК.

Жалобы на проблемы с техосмотром уже дошли до Москвы. На заседание комитета ЗС ПК прибыл сенатор Владимир КИКОТЬ в сопровождении высокого чина из ГИБДД России. Администрация Приморья возлагает вину за проблему с техосмотром на ГИБДД.

- Анализируя жалобы о недоступности услуги по прохождению техосмотра автотранспорта, мы видим, что оргмероприятия, проведенные органами ГИБДД, ухудшили ситуацию, - заявил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

В четырех районах вообще нет комплексов для техосмотра. Только избранные предприниматели могут получить разрешение на его проведение. Остальным отказывают по самым разным причинам. Например, потому что цвет кафельной плитки не устраивает членов комиссии. Такие примеры прозвучали на заседании комитета ЗС ПК. А в аттестованных пунктах пройти техосмотр дорого.

- Проблема на 100% в коррупции, - утверждает и.о. главы администрации Арсеньевского городского округа Александр ГОРБУНОВ. – Всех, кто у нас проходит техосмотр, инспекторы направляют в ИП «Созонов» для оплаты каких-то мифических консультационных услуг, которые никто на деле не оказывает. И только после внесения нужной суммы можно получить талон о пройденном техосмотре.

- Существует явный сговор инспекторов с ИП «Созонов», а руководит этими вымогательствами начальник МОГТО и РАС ГИБДД №4 УВД по ПК (дислокация г. Арсеньев) Г.Г. ПОЛЯНИЧКО. Инспекторы этого и не скрывают и в открытую заявляют, что он дает конкретные задания – не пропускать без оплаты ИП «Созонов» ни одну единицу автотранспорта, - сообщили в письме на имя главы Арсеньева руководители семи автотранспортных предприятий города. Но ИП «Созонов» лишь для отвода глаз получает деньги с автовладельцев. Настоящими бенефициарами являются люди в погонах, уверены жители Арсеньева.

Владельцы за каждый легковой автомобиль вынуждены платить 3,5 тыс. рублей, за грузовик – 4,5 тыс. рублей, за автобус – 5,9 тыс. рублей. Причем автобусы проходят техосмотр дважды в год.

- Наши сотрудники в погонах только в Арсеньеве собирают с автовладельцев более 40 млн рублей, а в целом по краю цифра превышает 1,5 млрд рублей, - подсчитал Александр Горбунов. - Город-то у нас маленький. Все друг друга знают. С Геннадием Поляничко я знаком лет тридцать. Начал с ним разговаривать, а он отвечает: «А что делать?! Все туда уходит». И показывает наверх.

Ранее сообщалось о невозможности пройти техосмотр в Дальнегорске, Спасске, были трудности в Артеме. Сломать действующую систему поборов их властям оказалось не по силам. УВД, прокуратура и другие силовые структуры предпочитают не вмешиваться.

- Сотрудники правоохранительных и силовых ведомств приравнены к ветеранам войны и проходят техосмотр по льготной очереди, - объяснил причины «слепоты» и «глухоты» правоохранительных органов Александр Горбунов.

В ходе обсуждения проблемы стало ясно, как действует схема поборов. Вначале в самих подразделениях ГИБДД под предлогом нехватки кадров создают огромные очереди. В городах, где особенно много упертых автовладельцев, например пенсионеров, готовых стоять в очереди у костров даже по двое-трое суток, как, скажем, это было в Арсеньеве, фактически прекращают работу, оформляя единицы, причем в основном из числа льготников. Тем самым почти весь поток автовладельцев направляется в коммерческие структуры. При этом конкуренцию на рынке проведения техосмотра искусственно ограничивают. Для этого аттестуют лишь избранные компании. Таким образом, финансовые потоки аккумулируются в нужных коррупционерам руках.

Комитет ЗС ПК принял постановление с перечнем мер по улучшению ситуации с техосмотром в Приморье. Однако Александр Горбунов уверен, что решить проблему все равно не удастся.

- Судя по реакции главы ГИБДД Приморья Александра ЛЫСЕНКО, все останется по-прежнему. Возможно, пришлют вместо Поляничко кого-нибудь другого – молодого, но он будет делать точно так же.