Завтра гостей и жителей Владивостока ждет необычное и впечатляющее зрелище

Завтра, 7 мая, во Владивостоке состоится генеральная репетиция военного парада в честь Дня Победы. На время проведения мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре города.

Движение и парковка транспортных средств будут запрещены 7 мая с 8:00 до 12:00 часов на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от перекрестка улиц Алеутская - Семеновская до перекрестка улиц Алеутская – 1-я Морская;

- по улице Светланской: от ее перекрестка со Светланским переулком (в районе здания президиума ДВО РАН) до перекрестка улиц Светланская - Алеутская;

- по улице Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича - Светланская до перекрестка улиц Уборевича – Семеновская.

В течение данного периода времени будет организован объезд транспортных средств по улицам: 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Лазо, Суханова, Уборевича.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам и воспользоваться хорошей возможностью стать зрителями впечатляющего мероприятия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.