Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завтра гостей и жителей Владивостока ждет необычное и впечатляющее зрелище
Завтра, 7 мая, во Владивостоке состоится генеральная репетиция военного парада в честь Дня Победы. На время проведения мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре города.
Движение и парковка транспортных средств будут запрещены 7 мая с 8:00 до 12:00 часов на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутской: от перекрестка улиц Алеутская - Семеновская до перекрестка улиц Алеутская – 1-я Морская;
- по улице Светланской: от ее перекрестка со Светланским переулком (в районе здания президиума ДВО РАН) до перекрестка улиц Светланская - Алеутская;
- по улице Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича - Светланская до перекрестка улиц Уборевича – Семеновская.
В течение данного периода времени будет организован объезд транспортных средств по улицам: 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Лазо, Суханова, Уборевича.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам и воспользоваться хорошей возможностью стать зрителями впечатляющего мероприятия.
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
Новости тематики
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
- Сегодня во Владивостоке изменится схема движения транспорта
- На мосту во Владивостоке появились огромные зияющие трещины
- Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
- Во Владивостоке "шумахеры" нагоняли на Золотом мосту на 5,3 миллионов рублей
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей