Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомобилистов Владивостока загонят под землю
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. В администрации Приморского края состоялось совещание по вопросу решения проблем с парковкой во Владивостоке. Совещание провел губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
«Не секрет, что дорожное движение во Владивостоке оставляет желать лучшего. Я сам езжу по дорогам и испытываю неудобства из-за пробок», - сказал во время совещания Владимир Миклушевский. Губернатор подчеркнул, что одной из главных причин неудобств для автомобилистов является недостаток парковочных мест в центре города, а также несоблюдение правил парковки со стороны автомобилистов.
О проектах и возможных вариантах размещения парковок Владимиру Миклушевскому доложил первый заместитель главы Владивостока Алексей Сухов. По его мнению, строительство парковок на площадках в центре города сопряжено со значительными финансовыми затратами. Вследствие этого инвесторы не проявляют желания вкладывать деньги в такие проекты.
Владимир Миклушевский отметил, что вопрос строительства многоуровневых парковок во Владивостоке не решается в течение длительного времени, хотя земельные участки под их строительство были переданы городу еще три года назад. Кроме того, предложенные администрацией города проекты не закрывают потребность в парковочных местах в центре Владивостока.
Губернатор предложил администрации города рассмотреть возможность организации «перехватывающих» парковок, где автомобилисты по пути в центр могли бы оставлять автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Владимир Миклушевский распорядился в 20-дневный срок подготовить конкретные предложения по использованию земельных участков в центре города, пригодных для размещения парковок, а также определить условия инвестиционного контракта на строительство парковки под центральной площадью Владивостока на тысячу автомобилей.
«При этом необходимо усилить работу и с нарушителями правил парковки. Без наказания таких автомобилистов проблему не решить», - добавил губернатор.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
- Сегодня во Владивостоке изменится схема движения транспорта
- На мосту во Владивостоке появились огромные зияющие трещины
- Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
- Во Владивостоке "шумахеры" нагоняли на Золотом мосту на 5,3 миллионов рублей
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста