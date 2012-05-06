Автомобилистов Владивостока загонят под землю

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. В администрации Приморского края состоялось совещание по вопросу решения проблем с парковкой во Владивостоке. Совещание провел губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

«Не секрет, что дорожное движение во Владивостоке оставляет желать лучшего. Я сам езжу по дорогам и испытываю неудобства из-за пробок», - сказал во время совещания Владимир Миклушевский. Губернатор подчеркнул, что одной из главных причин неудобств для автомобилистов является недостаток парковочных мест в центре города, а также несоблюдение правил парковки со стороны автомобилистов.

О проектах и возможных вариантах размещения парковок Владимиру Миклушевскому доложил первый заместитель главы Владивостока Алексей Сухов. По его мнению, строительство парковок на площадках в центре города сопряжено со значительными финансовыми затратами. Вследствие этого инвесторы не проявляют желания вкладывать деньги в такие проекты.

Владимир Миклушевский отметил, что вопрос строительства многоуровневых парковок во Владивостоке не решается в течение длительного времени, хотя земельные участки под их строительство были переданы городу еще три года назад. Кроме того, предложенные администрацией города проекты не закрывают потребность в парковочных местах в центре Владивостока.

Губернатор предложил администрации города рассмотреть возможность организации «перехватывающих» парковок, где автомобилисты по пути в центр могли бы оставлять автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Владимир Миклушевский распорядился в 20-дневный срок подготовить конкретные предложения по использованию земельных участков в центре города, пригодных для размещения парковок, а также определить условия инвестиционного контракта на строительство парковки под центральной площадью Владивостока на тысячу автомобилей.

«При этом необходимо усилить работу и с нарушителями правил парковки. Без наказания таких автомобилистов проблему не решить», - добавил губернатор.

«Золотой Рог».