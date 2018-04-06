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Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"

06 Апреля 2018, 15:32 | Владивосток

В управлении транспорта администрации Владивостока подвели итоги тестирования новых автобусов на 13-м городском маршруте, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города. Временно, с 8 марта по 6 апреля, на этом направлении была изменена категория транспортных средств. Вместо корейских машин здесь работали автобусы Горьковского автомобильного завода «Газель Next» 2017 года выпуска. Итоги их работы признаны успешными.

 Тестирование, подчеркивают в управлении транспорта, проводили с целью определить потребности пассажиров и повысить качество их обслуживания.

По окончанию тестового мероприятия проведен детальный анализ полученных данных. Изменение категории транспортных средств повысило маневренность на маршруте и привело к значительному уменьшению интервала движения. В управление транспорта поступило множество положительных отзывов пассажиров. Тестирование новых автобусов признано успешным, принято решение оставить их на маршруте на постоянной основе.

Напомним, смена автопарка на 13-м маршруте произошла после обращения в администрацию города жителей одного из домов на улице Зои Космодемьянской.

«Мы, жители района Змеинки, вынуждены подолгу стоять на остановках в ожидании автобуса 13-Д, – написали люди. – Зимой можно просто замерзнуть, да и сами автобусы уже не новые и холодные. В начале февраля для жителей района «Варяг» были запущены маленькие удобные автобусы 40-го маршрута. Знаем, что жители довольны, ведь теперь автобусы ходят быстрее и ждать их приходится буквально пять минут. Люди быстрее добираются до работы и домой. Поэтому обращаемся к вам с просьбой о возможности замены больших автобусов и на нашем маршруте. С уважением, жители дома № 27а на ул. Зои Космодемьянской».

Перевозчик, работающий на маршруте, пошел навстречу пассажирам и смог найти возможность поставить на линию обновленный автопарк. По словам представителей компании, такая замена целесообразна экономически, ведь малые автобусы более маневренны, менее затратны в эксплуатации и пользуются большей популярностью у пассажиров. Сегодня на маршруте № 13 работают семь автобусов «Газель Next» 2017 года выпуска.

Жалобы и предложения по работе указанного маршрута по-прежнему можно сообщать в управление транспорта администрации города по телефонам 261-43-34, 261-41-03.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: техника  эксплуатация  автобусы  транспорт  тестирование  пассажиры  дороги владивостока 



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Комментарии

  • Пользователь 40го15:52, 06.04.2018#

    Полная ерунда! Пусть из управления транспорта сами в рабочий день днём попробуют уехать на 40м маршруте! Каждые 5 минут он не ходит. Забивается полностью. В проходе двум пассажирам не разойтись нормально. Надо больше автобусов. Запретить в таких маршрутках стоячие места использовать. Собственно, они там не предусмотрены. Снова хорошая идея превращается в ничто.

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