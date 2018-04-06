www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.58 р. 100 JPY: 53.77 р.
EUR: 70.59 р. 10 CNY: 91.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города

06 Апреля 2018, 14:17 | Владивосток

Глава Владивостока Виталий Веркеенко накануне посетил с рабочим визитом МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. В рамках встречи с руководством вуза обсуждалась в том числе организация альтернативного проезда на полуострове Шкота через территорию морского университета, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

В рабочей встрече также приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместители главы администрации города Сергей Шерстюк и Леонид Вильчинский, начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова, начальник контрольного управления администрации города Наталья Белошапкина, советник главы Владивостока Анатолий Мельник, руководитель управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и другие.

Как отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко, администрация города ищет пути решения транспортной проблемы полуострова Шкота, и сделать это без помощи одного из старейших учебных учреждений краевого центра невозможно.

«Микрорайон строится, появляются новые жители, соответственно, увеличивается и количество машин, и нагрузка на транспортную сеть, вернее, на единственную дорогу, соединяющую полуостров с центром города. Мы наметили стратегические действия по строительству кольцевой автодороги и реализации ее первой очереди от Казанского моста до острова Елена через Канал, которая войдет в дорожную сеть острова Русский. Но эта задача потребует времени и значительных ресурсов, и мы ищем дополнительные пути и возможности решения транспортной проблемы полуострова Шкота, через организацию проезда по территории крупнейших предприятий и учреждений микрорайона – торгового порта и МГУ. С ВМТП уже начали диалог. Без вашей помощи этой городской проблемы не решить. Даже с учетом предпринимаемых нами тактических действий по регулированию дорожного движения. Давайте искать совместные пути и технические решения для обеспечения дублирующего проезда по Эгершельду», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

На встрече обсудили возможность организации временной транспортной схемы, частично проходящей через территорию морского университета. Глава города подчеркнул, что компромиссное решение не должно нарушать жизнедеятельность вуза и безопасность его курсантов и работников. Участники совещания на месте осмотрели возможные варианты трассировки альтернативного улице Верхнепортовой проезда, в том числе возможность запуска транспортного потока по временной схеме с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко. Глава города поручил профильному заму, Леониду Вильчинскому, проработать выбранные варианты, в том числе с учетом организации тротуаров для пешеходного движения.

«Проектировщики предложат точную трассировку с учетом существующей застройки, категории дорог, документов территориального планирования и рельефа, рассчитают необходимые финансовые и временные затраты, и мы выберем наиболее оптимальный вариант», - добавил Виталий Веркеенко.

Как отметил ректор МГУ имени Невельского Сергей Огай, такое решение действительно позволит частично разгрузить микрорайон Эгершельд.

«МГУ, безусловно, заинтересован в развитии города. По территории университета проходит так называемая Тропа здоровья, и мы всецело поддерживаем этот проект», - отметил он.

В рамках встречи Сергей Огай рассказал о планах по развитию университета – возводимом тренажерном комплексе и планируемом в следующем году строительстве электронной библиотеки, а также обозначил несколько проблем, волнующих вуз - это расселение двух аварийных домов и благоустройство территорий.

Глава города отметил, что администрация подготовила необходимый пакет документов и выработает конкретные меры по решению этой проблемы.

«Я рад, что университет развивается, и не только для курсантов, но и для города, и наше видение совпадает. Уверен, что мы сможем найти возможности и для благоустройства территории значимого для города и региона вуза, и для решения общих городских проблем», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: владивосток  безопасность  МГУ  транспорт  дороги  Веркеенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru