Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
Глава Владивостока Виталий Веркеенко накануне посетил с рабочим визитом МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. В рамках встречи с руководством вуза обсуждалась в том числе организация альтернативного проезда на полуострове Шкота через территорию морского университета, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
В рабочей встрече также приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместители главы администрации города Сергей Шерстюк и Леонид Вильчинский, начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова, начальник контрольного управления администрации города Наталья Белошапкина, советник главы Владивостока Анатолий Мельник, руководитель управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и другие.
Как отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко, администрация города ищет пути решения транспортной проблемы полуострова Шкота, и сделать это без помощи одного из старейших учебных учреждений краевого центра невозможно.
«Микрорайон строится, появляются новые жители, соответственно, увеличивается и количество машин, и нагрузка на транспортную сеть, вернее, на единственную дорогу, соединяющую полуостров с центром города. Мы наметили стратегические действия по строительству кольцевой автодороги и реализации ее первой очереди от Казанского моста до острова Елена через Канал, которая войдет в дорожную сеть острова Русский. Но эта задача потребует времени и значительных ресурсов, и мы ищем дополнительные пути и возможности решения транспортной проблемы полуострова Шкота, через организацию проезда по территории крупнейших предприятий и учреждений микрорайона – торгового порта и МГУ. С ВМТП уже начали диалог. Без вашей помощи этой городской проблемы не решить. Даже с учетом предпринимаемых нами тактических действий по регулированию дорожного движения. Давайте искать совместные пути и технические решения для обеспечения дублирующего проезда по Эгершельду», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
На встрече обсудили возможность организации временной транспортной схемы, частично проходящей через территорию морского университета. Глава города подчеркнул, что компромиссное решение не должно нарушать жизнедеятельность вуза и безопасность его курсантов и работников. Участники совещания на месте осмотрели возможные варианты трассировки альтернативного улице Верхнепортовой проезда, в том числе возможность запуска транспортного потока по временной схеме с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко. Глава города поручил профильному заму, Леониду Вильчинскому, проработать выбранные варианты, в том числе с учетом организации тротуаров для пешеходного движения.
«Проектировщики предложат точную трассировку с учетом существующей застройки, категории дорог, документов территориального планирования и рельефа, рассчитают необходимые финансовые и временные затраты, и мы выберем наиболее оптимальный вариант», - добавил Виталий Веркеенко.
Как отметил ректор МГУ имени Невельского Сергей Огай, такое решение действительно позволит частично разгрузить микрорайон Эгершельд.
«МГУ, безусловно, заинтересован в развитии города. По территории университета проходит так называемая Тропа здоровья, и мы всецело поддерживаем этот проект», - отметил он.
В рамках встречи Сергей Огай рассказал о планах по развитию университета – возводимом тренажерном комплексе и планируемом в следующем году строительстве электронной библиотеки, а также обозначил несколько проблем, волнующих вуз - это расселение двух аварийных домов и благоустройство территорий.
Глава города отметил, что администрация подготовила необходимый пакет документов и выработает конкретные меры по решению этой проблемы.
«Я рад, что университет развивается, и не только для курсантов, но и для города, и наше видение совпадает. Уверен, что мы сможем найти возможности и для благоустройства территории значимого для города и региона вуза, и для решения общих городских проблем», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Новости тематики
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Заснеженный Владивосток
- Министр раскритиковал автолюбителей Владивостока за "летнюю" резину
- Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке
- Во Владивостоке за сутки произошло несколько сотен аварий
- Автомобилистов для их же блага простят на выходных не выезжать на улицы Владивостока
- В автобусах Владивостока можно будет расплачиваться банковскими картами,телефоном или часами
- У Генконсульства США во Владивостоке забрали все парковочные места
- Таксистам Владивостока пришел заказ из далекого Ханты-Мансийска
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
Новости раздела
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- Заснеженный Владивосток
- Министр раскритиковал автолюбителей Владивостока за "летнюю" резину
- Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке
- Во Владивостоке за сутки произошло несколько сотен аварий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Шувалов станет крупным банкиром
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
- В День птиц "Аистиные школы" открылись в северных районах Приморья
- Игроки "Балтики" улетали из Владивостока двое суток