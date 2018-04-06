Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города

Глава Владивостока Виталий Веркеенко накануне посетил с рабочим визитом МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. В рамках встречи с руководством вуза обсуждалась в том числе организация альтернативного проезда на полуострове Шкота через территорию морского университета, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

В рабочей встрече также приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместители главы администрации города Сергей Шерстюк и Леонид Вильчинский, начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова, начальник контрольного управления администрации города Наталья Белошапкина, советник главы Владивостока Анатолий Мельник, руководитель управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и другие.

Как отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко, администрация города ищет пути решения транспортной проблемы полуострова Шкота, и сделать это без помощи одного из старейших учебных учреждений краевого центра невозможно.

«Микрорайон строится, появляются новые жители, соответственно, увеличивается и количество машин, и нагрузка на транспортную сеть, вернее, на единственную дорогу, соединяющую полуостров с центром города. Мы наметили стратегические действия по строительству кольцевой автодороги и реализации ее первой очереди от Казанского моста до острова Елена через Канал, которая войдет в дорожную сеть острова Русский. Но эта задача потребует времени и значительных ресурсов, и мы ищем дополнительные пути и возможности решения транспортной проблемы полуострова Шкота, через организацию проезда по территории крупнейших предприятий и учреждений микрорайона – торгового порта и МГУ. С ВМТП уже начали диалог. Без вашей помощи этой городской проблемы не решить. Даже с учетом предпринимаемых нами тактических действий по регулированию дорожного движения. Давайте искать совместные пути и технические решения для обеспечения дублирующего проезда по Эгершельду», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

На встрече обсудили возможность организации временной транспортной схемы, частично проходящей через территорию морского университета. Глава города подчеркнул, что компромиссное решение не должно нарушать жизнедеятельность вуза и безопасность его курсантов и работников. Участники совещания на месте осмотрели возможные варианты трассировки альтернативного улице Верхнепортовой проезда, в том числе возможность запуска транспортного потока по временной схеме с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко. Глава города поручил профильному заму, Леониду Вильчинскому, проработать выбранные варианты, в том числе с учетом организации тротуаров для пешеходного движения.

«Проектировщики предложат точную трассировку с учетом существующей застройки, категории дорог, документов территориального планирования и рельефа, рассчитают необходимые финансовые и временные затраты, и мы выберем наиболее оптимальный вариант», - добавил Виталий Веркеенко.

Как отметил ректор МГУ имени Невельского Сергей Огай, такое решение действительно позволит частично разгрузить микрорайон Эгершельд.

«МГУ, безусловно, заинтересован в развитии города. По территории университета проходит так называемая Тропа здоровья, и мы всецело поддерживаем этот проект», - отметил он.

В рамках встречи Сергей Огай рассказал о планах по развитию университета – возводимом тренажерном комплексе и планируемом в следующем году строительстве электронной библиотеки, а также обозначил несколько проблем, волнующих вуз - это расселение двух аварийных домов и благоустройство территорий.

Глава города отметил, что администрация подготовила необходимый пакет документов и выработает конкретные меры по решению этой проблемы.

«Я рад, что университет развивается, и не только для курсантов, но и для города, и наше видение совпадает. Уверен, что мы сможем найти возможности и для благоустройства территории значимого для города и региона вуза, и для решения общих городских проблем», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.