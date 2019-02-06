Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев

Контролерам хватила одного взгляда, чтобы понять, что с дорогими автомобилями что-то не так

Восемь автомобилей (6 джипов, 2 грузовика) общей стоимостью более 11 млн рублей выявили сотрудники таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Автомобили пытались ввезти из Японии незаконно, под видом автозапчастей.

Полностью укомплектованные автомобили были обнаружены при выгрузке судна в порту Владивостока. Узлы и агрегаты (двигатель, рама с элементами ходовой части на колёсах, с кузовом) собраны заводским способом. Тормозная, гидравлическая системы исправны.

В документах, поданных в таможню, эти товары (автомобили) указаны как запасные части транспортных средств. Таким образом, перевозчик представил в таможенный орган недостоверные сведения о ввезенных автомобилях.

Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Товар арестован.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товаров, при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товара.