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В 2012 году Владивосток значительно прибавил работы картографам
ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. В сентябре владивостокские водители стали заложниками собственного навигационного оборудования, где не отображены мосты через бухту Золотой Рог, пролив Босфор Восточный, а также новые развязки. Однако специалисты отметили, что для решения вопроса нужно всего лишь обновить устаревшую карту.
В 2012 году Владивосток стал одним из немногочисленных российских городов, где каждый квартал появлялись серьезные изменения в картах автомобильных навигаторов. Большинство нововведений произошли перед саммитом АТЭС. Как сообщили специалисты группы компаний «Навигатор» (представительство Garmin в Приморье), каждые три месяца компания выпускает обновленные карты, поэтому чтобы в сентябрьском релизе пользователи могли увидеть все объекты, сотрудники представительства использовали «стратегию угадывания».
Задолго до ввода дорожных объектов в эксплуатацию специалисты устанавливали на автомобиль мощное навигационное оборудование, антенну повышенной точности и несколько раз проезжали по всем строящимся трассам и развязкам. Таким образом подготавливался точный трек (последовательность точек, отражающая пройденный путь) практически всех новых участков дороги. Собранную информацию отправляют в Москву, где картографы вносят изменения в карту и выпускают обновления.
«Сегодня уже практически все дороги сданы в эксплуатацию, но новые дорожные знаки и разметка появляются чуть ли не каждый день. Владивостокским водителям нужно постоянно обновлять карту, чтобы навигатор строил актуальной маршрут с учетом новой схемы движения», – рассказал Денис Крень, генеральный директор группы компаний «Навигатор».
Примечательно, что перед саммитом АТЭС благодаря настойчивости владивостокского представительства Garmin для удобства иностранных гостей в картах Владивостока появились англоязычные обозначения улиц. Однако за несколько недель до мирового форума схему движения в центральной части города неожиданно поменяли, поэтому иностранцы не смогли сполна оценить специально проработанную карту, сообщает пресс-центр группы компаний «Навигатор».
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